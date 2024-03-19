Париж поддержал требование Варшавы ограничить импорт сельхозпродукции Украины





«Это огромная потеря для страны, которая нуждается во всей возможной помощи. Те же члены ЕС, которые больше всех демонстрируют поддержку Украине, в то же время наносят этой стране самый большой ущерб», — сказал изданию один из неназванных европейских дипломатов.













15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры во время встречи стран «Веймарского треугольника» в Берлине и выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.Вместе с тем, оба лидера также договорились выступить с совместной позицией в отношении новых ограничений на поставки украинских продуктов в ЕС — вопроса, который будет обсуждаться на саммите европейских лидеров в Брюсселе во вторник.По данным Politico, ограничения, на которых настаивают Париж и Варшава, могут стоить украинской экономике €1,2 млрд в виде потерянных доходов.В публикации сказано, что позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в течение последних месяцев неоднократно проводили акции протеста, в том числе выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины и сложных бюрократических процедур.Европейская комиссия недавно предложила ограничить поставки в ЕС украинского сахара, курятины и яиц, но оставить экспорт других видов сельхозпродукции без ограничений. Однако, как пишет Politico, Польша (а теперь и Франция) настаивают на введении лимитов на экспорт в ЕС украинских злаковых культур и меда.В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.