Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу.
По словам политика, государствам, которые присоединились к антироссийским санкциям, «за это придется заплатить». Медведев подчеркнул, что ущерб стран Европы от введенных в отношении РФ санкций составил к концу прошлого года 1,5 триллиона долларов.
За аналогичный период Россия обратила свое внимание на рынки Азии и восстановила недополученную прибыль, добавил зампред Совбеза РФ.
Медведев заключил, что Евросоюз снова ярко показывает готовность жертвовать интересами простых граждан.
Напомним, 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
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За аналогичный период Россия обратила свое внимание на рынки Азии и восстановила недополученную прибыль, добавил зампред Совбеза РФ.
Медведев заключил, что Евросоюз снова ярко показывает готовность жертвовать интересами простых граждан.
Напомним, 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
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Екатерина Коршунова