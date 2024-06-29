ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции

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Совет ЕС ввел очередной пакет санкций против Белоруссии, включив в него ряд ограничений, ранее примененных к России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял меры, направленные против белорусской экономики, распространив на нее некоторые из уже действующих против России ограничений», — сообщается в документе.В частности, новые санкции запрещают импорт в ЕС из Белоруссии таких товаров, как золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, а также сырая нефть. Также прекращается транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.
Кроме того, ЕС ввел ограничения на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Белоруссии.
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Артем Кузьмин