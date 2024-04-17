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Ещё четыре крупных банка КНР отказались принимать платежи в юанях из РФ

17 апреля 2024, 09:32
Фото: iStock/Robert Way

Фото: iStock/Robert Way

Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают «Известия».
Платежи в юанях из РФ перестали принимать ICBC, China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank, пишет издание. Ужесточения появились в конце марта, они связаны с риском вторичных санкций. Возвращается почти 80% платежей, направленных в Китай.

По словам генерального директора делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина, особенно усложнились расчеты за промтовары. Транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще пропускает.



Банки Китая начали блокировать оплату из РФ за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, в частности серверов, ноутбуков и другой техники 12 апреля.

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#россия
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В Египте заявили о возможностях работы с РФ в условиях санкций
17 апреля 2024, 09:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Глава Минфина Египта Мухаммед Мааит сообщил о возможностях для работы с Россией в условиях санкций, пишет РИА Новости.
Об этом Мааит заявил на полях весенней конференции Международного валютного фонд(МВФ) и Всемирного банка. При этом он добавил, что иногда ограничительные меры влияют на сотрудничество, но в целом Каир понимает принципы взаимодействия с Москвой.

Также глава Минфина Египта рассказал, что стороны и сегодня обсуждают прием в Египте российских карт «Мир».

Ранее сообщалось, что от работы с системой «Мир» отказались банки Армении и Киргизии. Причиной такого решения стала опасность вторичных санкций Штатов и угрозы для национальных платежных систем. Помимо этого, обслуживать карты «Мир» перестали крупнейшие банки Казахстана.

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#санкции
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Экспорт российских удобрений из Балтики возрос почти в 1,5 раза
17 апреля 2024, 07:25

Фото: iStock/Shutter2U

Экспорт российских удобрений из Балтийского бассейна вырос почти в 1,5 раза, пишет газета «Ведомости».
По данным Ассоциации морских торговых портов, перевалка удобрений на экспорт в российских портах Балтийского бассейна в первом квартале 2024 года возросло на 43%. Общий вес составил 7,7 миллиона тонн.

Напомним, что в Балтийский бассейн входят Большой порт Санкт-Петербурга, порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске.

Как отмечается в публикации, за первые три месяца текущего года через эти порты вывезли самую высокую долю удобрений для экспорта за рубеж.

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#россия
#экспорт
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Товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году снизился на 42,15%
17 апреля 2024, 03:46

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году сократился на 42,15%, до 1,3 триллиона иен (8,4 миллиарда долларов по нынешнему курсу). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на статистику Минфина Японии.
Общий объем экспорта из Японии в Россию за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года снизился на 35%, а импорт из РФ в Японию — на 44,3%.

При этом в марте 2024 года товарооборот между двумя государствами снизился на 20,6% в годовом отношении, до 107,9 миллиардов иен (698 миллионов долларов).

До этого сообщалось, что Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах. В японском МИД отметили, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как считает их важными для энергобезопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике
Глава ВТО: расширение БРИКС вызвало рост его доли в экономике мира до 37%
17 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / Gil-Design

Благодаря расширению БРИКС удалось нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%. Об этом проинформировала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе заседания Бреттон-Вудского комитета во время весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
«Сегодня страны G7 контролируют 30% мирового производства, БРИКС — 32%. С учетом новых прибавлений — 37%», — отметила глава организации.
Оконджо-Ивеала добавила, что фрагментация мировой экономики, а также ее разделение на 2 торговых блока может привести к потере 5% мирового валового внутреннего продукта в долгосрочной перспективе.

Напомним, с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС стали ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее обозреватели издания Economist писали, что альянс России, Китая и Ирана может стать кошмаром для Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#египет
#ввп
#иран
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МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,2% в 2024 году и 1,8% в 2025 году
17 апреля 2024, 01:33

Фото: istock / Egor Maltsev

Международный валютный фонд выступил с улучшенным прогнозом по росту экономики Российской Федерации на 2024 и 2025 годы. Информация об этом указана в опубликованном докладе организации.
В 2024 году МВФ ожидает роста ВВП России на 3,2%, что на 0,6% выше прогноза в январе на уровне 2,6%. Помимо этого, МВФ также улучшил прогноз по росту российской экономики на 2025 год. Ожидается, что рост составит 1,8%. Это на 0,7% больше январского прогноза в 1,1%.

Эксперты фонда ожидают инфляцию в России по итогам этого года около 6,9%, а в следующем году — 4,5%.

Ранее сообщалось, что американские санкции в отношении алюминия затронут примерно треть экспорта «Русала». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прогноз
#эксперты
#рост
#фонд
#ввп
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В Дубне появится импортозамещающий завод растворов для контактных линз
16 апреля 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Единственный в России производитель контактных линз полного цикла возводит в Дубне завод по производству растворов для ухода за линзами. Новый объект строят в рамках импортозамещения, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого проверили ход работ.
«Строительство начали в сентябре прошлого года, а завершить планируют во II квартале 2025-го. Строительная готовность объекта составляет 13%. Двухэтажное здание площадью более 1,8 тыс. кв. м. будет включать производственные помещения, зоны складирования и административные кабинеты. Там будут производить раствор по уходу за контактными линзами в упаковках разных ёмкостей и растворы медицинского назначения, суммарно 22 млн штук в год», – отметили в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что застройщиком выступает «Окей Вижен» – единственный в России производитель контактных линз полного цикла от научной разработки до внедрения готового продукта. Продукцию инновационного предприятия экспортируют в страны ближнего зарубежья и Азиатского-Тихоокеанского региона.

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#дубна
#московская область
#подмосковье
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В Орехово-Зуеве запустят производство комплектующих для электростанций
16 апреля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство керамических изоляторов для электростанций запустят в Орехово-Зуевском городском округе, участок инвестору предоставили по региональной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Изолятор-Инвест», занимающаяся производством электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств. Общий объём вложений в реализацию проекта составит не менее 45 млн рублей», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Строительство производственно-складского корпуса планируется начать во втором квартале будущего года, а сдать объект в эксплуатацию — в первом квартале 2027 года.

«После запуска в эксплуатацию новой производственной площадки, компания «Изолятор-Инвест» сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Площадь производственно-складского помещения составит 2115 квадратных метров. Произведённую там продукцию планируется реализовывать по всей России и странах СНГ.

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В Подмосковье автоматизировали отправку сообщений о проверках использования субсидий
16 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/dusanpetkovic

Услугу по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему бизнесу на подмосковном госпортале оптимизировали: теперь получателю субсидии отправляют в личный кабинет приказ и акт о проведении проверки целевого использования выплаты, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Проверку целевого использования субсидии могут провести в соответствии с планом или внепланово. В любом случае, перед этим получателю субсидии в личный кабинет на областном портале госуслуг придёт приказ или акт о будущей проверке. А после проверки будет отправлен акт о её результатах», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Субсидию на развитие бизнеса от подмосковных властей могут получить представители малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области. Заявки на субсидии принимаются онлайн — в разделе «Поддержка бизнеса и предпринимателей» на региональном портале госуслуг.

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Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах
16 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/sezer66

Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине, пишет РБК.
Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности. Параллельно Япония хочет поэтапно отказываться от российских энергоносителей, в том числе угля и нефти.

Также в ведомстве заявили, что связи Японии и НАТО укрепляются в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности.

В нефтяном проекте «Сахалин-1» японскому консорциуму Sodeco принадлежит почти треть (30%). Такая же доля принадлежала американской ExxonMobil. В 2022 году компания заявила о выходе из проекта.

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#япония
#россия
#нефть
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