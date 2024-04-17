Ещё четыре крупных банка КНР отказались принимать платежи в юанях из РФ

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Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают «Известия».
Платежи в юанях из РФ перестали принимать ICBC, China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank, пишет издание. Ужесточения появились в конце марта, они связаны с риском вторичных санкций. Возвращается почти 80% платежей, направленных в Китай.
По словам генерального директора делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина, особенно усложнились расчеты за промтовары. Транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще пропускает.
Банки Китая начали блокировать оплату из РФ за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, в частности серверов, ноутбуков и другой техники 12 апреля.
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По словам генерального директора делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина, особенно усложнились расчеты за промтовары. Транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще пропускает.
Банки Китая начали блокировать оплату из РФ за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, в частности серверов, ноутбуков и другой техники 12 апреля.
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Алёна Самарева