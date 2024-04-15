Западные банки могут выкупить у россиян иностранные акции на десятки миллиардов рублей

Фото: istock / Elena Chelysheva
Западные банки и фонды могут приобрести замороженные иностранные акции у российских граждан на значительные суммы, пишет Frank Media со ссылкой на генерального директора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина.
«Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально заинтересованы в приобретении блокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Они выразили заинтересованность на уровне десятков миллиардов рублей», — отметил глава «Инвестпалаты».По словам Седушкина, на счетах находятся дивиденды от «голубых фишек», принадлежащих на 50% нерезидентам. С мая по декабрь 2023 года накоплено около 450 млрд рублей.
В начале марта правительственная комиссия РФ утвердила условия обмена замороженными активами. Подача заявлений на обмен возможна с 25 марта по 8 мая. Планируется завершить все сделки до 1 сентября 2024 года.
Считайте также:
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Филлипа Киркорова
SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова
Артем Кузьмин