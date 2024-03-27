Стало известно о будущем торговых отношений России и Турции

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Турецкие экспортёры до сих пор не могут получить денежные переводы из России, поскольку банки отклоняют их. Об этом сообщает местная газета Dünya.
Отмечается, что с начала текущего года экспортёры не могут получить деньги и закрыть экспортные счета, поскольку турецкие банки отклонили платежи из России.
Однако по Коммюнике о решении №32 о защите стоимости валюты Турции и по циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна поступить в страну в течение 180 дней.
Министерство торговли Турции, тем временем, сообщает, что этот период – то форс-мажорные обстоятельства для России и Украины. Ведомство может предоставить дополнительное продление на срок до двух лет по окончании периода уведомления.
Издание утверждает, что эта ситуация застопорила торговлю между Россией и Турцией. В дальнейшем, это может привести к сокращению производственных мощностей, поскольку закрытие рынка влечёт за собой замедление производства. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на занятость.
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Однако по Коммюнике о решении №32 о защите стоимости валюты Турции и по циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна поступить в страну в течение 180 дней.
Издание утверждает, что эта ситуация застопорила торговлю между Россией и Турцией. В дальнейшем, это может привести к сокращению производственных мощностей, поскольку закрытие рынка влечёт за собой замедление производства. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на занятость.
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Анастасия Чинкова