Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ

Фото: iStock/ultramarine5
Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, которые также имеют второе гражданство России. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что с этим столкнулись клиенты банков UBS и Credit Suisse. По словам управляющего партнера швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова, клиенты данных финансовых организаций, у которых есть второе российское гражданство, не получают доходов и не платят налогов в РФ.
По данным источника, швейцарские банки стали тщательным образом рассматривать любые связи своих клиентов с Россией.
Ранее сообщалось, что банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о будущем торговых отношений России и Турции
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле
По данным источника, швейцарские банки стали тщательным образом рассматривать любые связи своих клиентов с Россией.
Читайте также:
Стало известно о будущем торговых отношений России и Турции
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле
Екатерина Коршунова