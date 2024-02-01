Ещё один подмосковный индустриальный парк вошёл в федеральный реестр

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Площадь индустриального парка – 58 га, включая более 180 тыс. кв. м производственных площадей. Сегодняшний на его территории работает уже 21 компания. Суммарный объём инвестиций этих резидентов составляет 5,8 млрд рублей. На предприятиях создано более 1150 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.Зампред напомнила, что подобрать площадку для развития проектов в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.
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