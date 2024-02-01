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Ещё один подмосковный индустриальный парк вошёл в федеральный реестр

01 февраля 2024, 21:04
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный индустриальный парк «Клин» получил аккредитацию Минпромторга России и включён в федеральный реестр. Перед этим площадка прошла проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Площадь индустриального парка – 58 га, включая более 180 тыс. кв. м производственных площадей. Сегодняшний на его территории работает уже 21 компания. Суммарный объём инвестиций этих резидентов составляет 5,8 млрд рублей. На предприятиях создано более 1150 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Зампред напомнила, что подобрать площадку для развития проектов в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
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#екатерина зиновьева
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Подмосковные кролиководы содержат более 35 тыс. животных
01 февраля 2024, 19:31

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

Кролиководство – одна из самых перспективных и развивающихся отраслей животноводства в Московской области. В регионе содержат более 35 тыс. кроликов, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В Подмосковье разводят более 35 тыс. кроликов, в том числе 16 тыс. – в племенных хозяйствах. Племенной молодняк пользуется большим спросом в России и в странах СНГ. В прошлом году хозяйство «Агро Спец Сервис» продало более 11 тыс. кроликов в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, Чечню и Краснодарский край», – пояснил Мурашов.
Он добавил, что Минсельхозпрод Московской области проводит мониторинг состояния отрасли и оказывает господдержку племенной базе кролиководства. В регионе работают два племенных хозяйства. Это Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева и «Агро Спец Сервис».

НИИ пушного звероводства и кролиководства в Раменском – это племенной завод по разведению кроликов пород белый великан и советская шиншилла. Последние семь лет учреждение работало над созданием нового гибрида «Родник». Он объединяет три породы и отличается от исходных пород лучшими результатами откорма. Всего в организации содержатся около 2 тыс. кроликов.

Клинский «Агро Спец Сервис» специализируется на кроликах породы новозеландская белая. Внедряя современные технологии искусственного осеменения, хозяйство ежегодно получает от одной крольчихи 57 крольчат.

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#минсельхозпрод мо
#животное
#сельское хозяйство
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года выявили более 60 нелегальных гостиниц
01 февраля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минимущества МО

66 нелегальных гостиниц выявили на территории Московской области за январь 2024 года входе проверок, проведённых земельными инспекторами, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Примеров нелегального гостиничного бизнеса немало. Например, в Домодедове незарегистрированную гостинцу выявили на землях, разрешённым использованием которых было строительство бригадного дома. Это незаконно, в том числе и потому, что от вида использования земли зависят налоги», — подчеркнула глава министерства Наталья Адигамова.
Всем собственникам обнаруженных нелегальных гостиниц было направлено предупреждение о недопустимости нарушений. В итоге восемь собственников начали использовать земельный участок по законному назначению, шесть собственников захотели изменить вид разрешённого использования (ВРИ) земли под коммерческую деятельность, а двое собственников уже поменяли ВРИ участка и легализовали свои отели.

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#гостиницы
#налоги
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
#подмосковье
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Предприятие в Красноармейске увеличило производство сухого душа в 20 раз
01 февраля 2024, 16:43

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Предприятие «Пластик Он Лайн» сейчас выпускает в месяц миллион комплектов сухого душа, который водит в экипировку российских военных. Однако, когда производство только запускалось в августе прошлого года. Ежемесячный объём продукции составлял 50 тысяч комплектов. Расшириться удалось благодаря запуску новой производственной линии. Об этом рассказал глава предприятия Дмитрий Кульков, передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.

В набор «Сухой душ» входит губка с мыльным раствором, два стика с водой, ватные палочки и полотенце.

«Чтобы использовать сухой душ, нужно раскрыть пакет и вынуть всё содержимое, кроме мыльной губки. Влить в пакет воду из двух стиков, закрыть его и вспенить. Потом нанести пену на кожу, растереть и вытереть сухим полотенцем», — объяснил директор производства «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов.

Он добавил, что состав сухого душа несколько раз дорабатывался. Сейчас в набор планируется добавить тальк для ног.

Набор «Сухой душ» от подмосковного производителя будет представлен на форуме «Армия-2024» и, возможно начнёт поставляться на экспорт.

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#красноармейск
#производители
#производство
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Экономист Катасонов обвинил США в ограничении России банками Турции
Экономист Катасонов: Турция остановила сотрудничество в бизнесом РФ из-за США
01 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/masterSergeant

Ограничения, введённые Турцией в отношении российских компаний, возникли из-за угроз США. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил экономист МГИМО Валентин Катасонов.
Ранее «Ведомости» сообщали, что турецкие банки ужесточили политику в отношении российских компаний. Многие финансовые организации начали закрывать счета организаций и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку.

Катасонов подчеркнул, что турецкие банки опасаются вторичных санкций. США и их службы, отвечающие за антироссийские санкции, вероятно, пригрозили Турции наказанием в случае продолжения обслуживания российских клиентов.

Экономист подчеркнул, что такая реакция на угрозы США следует от многих стран, в том числе и от тех, которые занимают позицию нейтралитета. В частности, банки Китая также начали отказываться от сотрудничества с российскими клиентами.

Собеседник «Радио 1» добавил, что такие меры негативно скажутся на динамике и объёмах торговли между Россией и Турцией. Однако в скором времени явно будут найдены пути обхода этих ограничений.

«Например, переход в расчёты в рублях и турецких лирах, поскольку эти операции не попадают в зону действия американских радаров. Вот расчёты, которые проходят в евро и долларах, фиксируются Западом. Можно вообще обходиться без валюты: необходимо устраивать торговлю стран на основе валютных клирингов – встречных поставок товаров, по которым покрывается только сальдо, то есть дисбаланс между экспортом и импортом. А это сальдо можно покрывать как в национальных валютах, так и в золоте», – рассказал экономист.
Он напомнил, что Иран во время блокировки США активно использовал золото в торговле с Турцией. Она, в свою очередь, также стала чаще применять золото в качестве инструмента платежей и расчётов.

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#турция
#россия
#банки
#ограничения
#сша
#санкции
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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы
01 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/vittaya25

Затраты при выходе на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Московской области субсидируют, в регионе начался приём заявок на получение таких компенсаций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидия составляет до 50 процентов затрат или до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно в течение года», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
В льготной программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов России, включая «Яндекс.Маркет», OZON, «СберМегаМаркет» и «Авито». Субсидирование участников маркетплейсов в Московской области проводится уже четвёртый год. За это время поддержку получили более 560 бизнесменов, сумма компенсаций составила 145 млн рулей.

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#бизнес
#субсидии
#мсп
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Состояние богатейших россиян превысило $500 млрд с начала года
Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала 2024 года
01 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Совокупное состояние богатейших россиян значительно возросло с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что суммарное состояние богатейших граждан России с начала 2024 года выросло на восемь миллиардов долларов, достигнув показателя в 507,14 миллиардов. Самая большая прибавка наблюдается у владельца «Северстали» Алексея Мордашова, состояние которого увеличилось на 2,14 миллиарда долларов.

Согласно статистике, самым богатым российским бизнесменом остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 31,7 миллиарда долларов.

Следом за ним идёт глава «Новатэка» Леонид Михельсон с 27,4 миллиардами. А замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, на счету которого – 25,5 миллиардов.

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#бизнес
#россия
#доходы
#статистика
#рейтинг
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Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом
«Ведомости»: турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ
01 февраля 2024, 07:47

Фото: istock / naumoid

Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. Об этом информирует издание «Ведомости».

«На данный момент расчеты все еще заморожены», — заявили представители финансовых объединений.
По информации газеты, политика турецких кредитно-финансовых учреждений начала ужесточаться после введения ограничений против международных финансовых структур президентом США Джо Байдном 22 декабря 2023 года. По мнению американского главы, они сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк России уловил «лукавство» в заявлениях банков об убыточности ипотеки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#политика
#банки
#карты
#рф
#турция
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Япония стала единственной страной, выделившей Украине деньги в 2024 году
01 февраля 2024, 03:01

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Поступление в госбюджет Украины 390 млн долларов от Японии стало единственной помощью, которую Киев смог получить от своих зарубежных партнеров в январе наступившего 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, пишет украинское издание «Страна».
По его словам, на утро 31 января вообще никакой помощи не поступило, но потом пришли деньги от Японии. Как позднее уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Японией в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства.

89,8 млн долларов из этой суммы являются грантовой частью, в то время как остальные 300 млн – это заем.

Напомним, что почти половина расходов украинского бюджета на 2024 год должна быть профинансирована за счет внешних источников. Однако до сих крупнейшие партнеры Украины — США и Евросоюз — так и не приняли решений о выделении помощи Киеву.

В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины. Основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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#япония
#украина
#деньги
#финансирование
#депутаты
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Из Подмосковья будет поставляться уникальный гемостатический препарат в Индонезию
31 января 2024, 19:15

Фото: Арина Кузнецова

Резидент ОЭЗ «Дубна» будет поставлять уникальный гемостатический препарат в Индонезию. Об этом сообщил корреспондент.
Поставлять препараты в Индонезию будет компания «Пуль-сар».

«На данный момент наша продукция на регулярной основе поставляется в Малайзию, при помощи Центра поддержки экспорта мы вышли на экспорт в Казахстан. В прошлом году мы участвовали в выставке в Индонезии, где нашли дилера и уже ведем регистрацию нашего препарата «Лимфоблок». <…> В Дубне у нас полный производственный цикл, за последний год мы выполнили полное импортозамещение сырья – теперь наше производство состоит полностью из отечественных компонентов. За рабочий день мы производим в зависимости от дозировки от 700 до 1500 единиц продукции. В последнее время наращиваем производство из-за выхода на экспорт», — поделилась генеральный директор ООО «Пуль-сар» Ксения Менглет.

Стоит отметить, что производство препаратов происходит по разработкам Института прикладных медицинских исследований.

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#экспорт
#продукция
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#импортозамещение
#дубна
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