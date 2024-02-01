Подмосковные кролиководы содержат более 35 тыс. животных

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО
«В Подмосковье разводят более 35 тыс. кроликов, в том числе 16 тыс. – в племенных хозяйствах. Племенной молодняк пользуется большим спросом в России и в странах СНГ. В прошлом году хозяйство «Агро Спец Сервис» продало более 11 тыс. кроликов в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, Чечню и Краснодарский край», – пояснил Мурашов.Он добавил, что Минсельхозпрод Московской области проводит мониторинг состояния отрасли и оказывает господдержку племенной базе кролиководства. В регионе работают два племенных хозяйства. Это Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева и «Агро Спец Сервис».
Клинский «Агро Спец Сервис» специализируется на кроликах породы новозеландская белая. Внедряя современные технологии искусственного осеменения, хозяйство ежегодно получает от одной крольчихи 57 крольчат.
Читайте также:
Гостей ярмарки в Сергиевом Посаде ждут концерты, катания и кулинарный мастер-класс
Подмосковным агрофирмам выделили более 3 млн рублей на оплату труда практикантов
В Подмосковье зарегистрировали более 4,5 тыс домашних питомцев