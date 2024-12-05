Ещё шести подмосковным компаниям возместили затраты на инженерную инфраструктуру

Фото: пресс-служба компании «Инфаприм»
Ещё шесть промышленных предприятий Московской области получили субсидии для возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Средства распределили в рамках второго в этом году отбора. Первый провели в мае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Около 645 млн рублей было распределено между победителями второго отбора. Всего в этом году в рамках этой меры поддержки распределили свыше 956 млн рублей. Их получили 10 компаний. Отборы завершены, средства доведены до победителей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в министерстве, субсидии предоставляются промышленным предприятиям Подмосковья для возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций.
Максимальный размер субсидии – 80 млн рублей при инвестициях от 100 млн, до 100 млн рублей при инвестировании от 1 млрд рублей и до 200 млн рублей – при инвестициях от 5 млрд рублей. Для проектов в отдалённых округах региона максимальный размер субсидии увеличен.
Подробнее о региональной программе поддержки промышленности можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.
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