Подмосковным учёным вручили губернаторские премии

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
14 лауреатов и один авторский коллектив стали обладателями губернаторских премий молодым учёным и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 год. Награды вручила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Эта премия – признание заслуг тех, кто вносит значимый вклад в развитие науки и технологий страны. Достижения оценивались с учётом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Размер каждой премии – 700 тыс. рублей. Награды получили молодые учёные и специалисты, работающие в области химии, физики, биологии и технических наук», – сказала Зиновьева.Получателями премии стали Институт физики твёрдого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединённый институт ядерных исследований из Дубны, НПП «Исток» им. Шокина из Фрязина и другие.
В число лауреатов вошёл проект научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидата химических наук Азата Акбулатова. Он разработал методы повышения эффективности преобразования света и стабильности солнечных батарей.
А Дмитрий Никифоров из ОИЯИ получил премию за разработку высокотехнологичных криогенных систем для мегасайенс-проекта – ускорительного комплекса NICA.
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Лора Луганская