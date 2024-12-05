На бизнес-завтраке в Кашире обсудили поддержку предпринимателей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Вопросы поддержки предпринимателей стали главной темой бизнес-завтрака в Кашире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Встреча прошла в городском парке в кафе «Гриль парк».
В неформальном мероприятии участвовали глава муниципалитета Михаил Шувалов, руководители предприятий «Тепофол», «Хлебъ Иван Давыдовъ», «Подворье» и крестьянско-фермерского хозяйства «Выросло».
Предприниматели подвели итоги работы за год и задали вопросы, решить которые может помочь администрация городского округа. Среди них – зимнее обслуживание дороги, ведущей к предприятию, получение субсидии на покупку оборудования, предоставление помещения для сельхозкооператива, обустройство подъездной дороги к новому складу.
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Предприниматели подвели итоги работы за год и задали вопросы, решить которые может помочь администрация городского округа. Среди них – зимнее обслуживание дороги, ведущей к предприятию, получение субсидии на покупку оборудования, предоставление помещения для сельхозкооператива, обустройство подъездной дороги к новому складу.
«Проработаем все вопросы, прозвучавшие на встрече. Каждый из них важен для развития наших предприятий, а, следовательно, для жителей и всего округа. Задача – создать условия для работы бизнеса, для инвестирования, — подчеркнул Шувалов.Предприниматели также поделились планами. Так, на производстве «Тепофол» к запуску готовится новый цех. КФХ «Выросло» планирует в следующем году выращивать голубику, клубнику, ежевику и малину с использованием высоких туннелей, что повысит урожайность, строит планы по открытию нового направления – агротуризма. «Подворье» увеличит площадь садов с яблоневыми, сливовыми и ореховыми деревьями. А на предприятии «Хлебъ Иван Давыдовъ» достраивают новый склад.
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Лора Луганская