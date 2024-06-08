Эстония пожелала ограничить покупку недвижимости иностранцами

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Эстония планирует ограничить возможность граждан третьих стран покупать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, сообщает телерадиовещательнаякомпания ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
В то же время правительство Эстонии не раскрывает список мест. Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс заявил, что рядом с важными объектами находятся эстонские квартиры, которые, как утверждается, могут использоваться для наблюдения. Ведомство планирует предостаавить свое намерение о разработке законопроекта к концу 2024 года.
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии рассматривает возможность запрета покупки недвижимости для граждан России и Белоруссии.
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Александр Климов