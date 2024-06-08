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Эстония пожелала ограничить покупку недвижимости иностранцами

ERR: Эстония планирует ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран
08 июня 2024, 01:30
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Эстония планирует ограничить возможность граждан третьих стран покупать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, сообщает телерадиовещательнаякомпания ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.


В то же время правительство Эстонии не раскрывает список мест. Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс заявил, что рядом с важными объектами находятся эстонские квартиры, которые, как утверждается, могут использоваться для наблюдения. Ведомство планирует предостаавить свое намерение о разработке законопроекта к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии рассматривает возможность запрета покупки недвижимости для граждан России и Белоруссии.

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Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье
Воробьев: более 100 тыс автомобилей в год желает производить Китай в Подмосковье
08 июня 2024, 00:40

Фото: iStock/xieyuliang

Китай планирует производить 100-120 тысяч автомобилей в год в Подмосковье на территории бывшего завода Mercedes-Benz, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«"Мерседес" ушел, но свято место пусто не бывает. Я думаю, что нас порадует китайский производитель. «Мерседес» выпускал 30 тыс. автомобилей в год. Наши китайские партнеры говорят, что это не количество, и завод прибыльным не быть не может при 30 тыс., нужно минимум 100-120 тыс.», – отметил Воробьев на ПМЭФ в интервью для РБК.

Губернатор подчеркнул, что для увеличения производства уже есть земля, на которой будут построены дополнительные производственные мощности для достижения изготовления 100-120 тысяч автомобилей в год.

«И для этого есть вся инфраструктура, потому что "Мерседесу" давали больше, с запасом, земли и мощностей. И вот этот запас, надеюсь, пригодится нашим китайским друзьям», – добавил глава региона.

Воробьев отметил, что активная деятельность и отношения российского и китайского лидеров позволияют проекту занять очень заметное место на региональном уровне, поскольку часто китайские компании «слушают власти», которые предоставляют соответствующие гарантии при инвестировании в Россию. Система работает и дает свои результаты, подвел итоги губернатор Московской области.

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#китай
#россия
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Подмосковье подписало в третий день ПМЭФ девять соглашений на 53 млрд рублей
07 июня 2024, 22:07

Фото и видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Подошёл к концу третий день ПМЭФ. Мы подписали ещё девять соглашений, которые помогут создать в Подмосковье более 3,1 тыс. рабочих мест. А объём инвестиций по этим проектам составит почти 53 млрд рублей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее глава региона заявлял, что всего делегация Московской области подпишет на форуме 37 соглашений на 175 млрд рублей.

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#губернатор
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Воробьёв оценил оборот от подписанных на ПМЭФ соглашений с Китаем в 100-150 млн долларов
07 июня 2024, 20:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Делегация Московской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме пять соглашений с китайскими партнёрами. Ожидаемый оборот составит 100-150 млн долларов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью радио «Ъ FM» на полях ПМЭФ 2024.
«На одном из предприятий будут работать до 200 человек, они его построят за год. Мы предоставили готовую площадку, поэтому всё так быстро. Скорее всего, строительство будет проходить в «Есипове», где раньше был завод Mercedes-Benz. Но сейчас вместо Mercedes придет китайский производитель. Поэтому да, там будут производить банкоматы», – сказал губернатор.
Ранее Воробьёв рассказал, что китайский производитель со временем будет выпускать в Подмосковье по 100 тыс. автомобилей в год.

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#пмэф
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#китай
#соглашения
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Воробьёв: в Подмосковье разрабатывают порядка 30 проектов с применением ИИ
07 июня 2024, 20:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Внедрение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ поможет управляющим компаниям более оперативно реагировать на коммунальные аварии. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в интервью радио «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума.
«Эти системы будут совершенствоваться и дальше. У нас уже порядка 30 проектов, в которые мы внедряем в том числе генеративный искусственный интеллект, и мы видим очень хороший результат», – сказал глава региона.
В качестве успешных примеров умных технологий он привел робота Светлану в сфере здравоохранения и робота Женю – в сфере ЖКХ.
«Концепция заключается в том, что все самые умные технологии должны быть с нами. И внедрение в том числе искусственного интеллекта в систему управления сегодня – просто необходимость. Это нужно, чтобы большие данные, большие системы работали стабильно, и человек, получая услуги, чувствовал изменения, удобство», – пояснил Воробьёв.
Ранее сообщалось, что робот в человеческий рост Женя встречает посетителей ПМЭФ 2024 на стенде Московской области. Он рассказывает о Подмосковье, о проектах, которые там реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить ответы. Он также всегда готов почитать стихи.

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#санкт-петербург
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«Газпром» подписал с Астаной контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию
07 июня 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

«Газпром» заключил контракты на осуществление транзитных поставок газа в Узбекистан и Киргизию. Церемония подписания документов прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Помимо этого, «Газпром» заключил соглашение о поставках газа на север и юг Киргизии, а также компаниям «Электрические станции» и «Бишкектеплоэнерго». Также представители «Газпрома» и Казахстана обсудили, согласовали и подписали план мероприятий по подготовке объектов системы САЦ для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.

Документы были подписаны в присутствии председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. В пресс-релизе «Газпрома» уточняется, что поставки топлива по новым контрактам между компаниями будут осуществляться в 2025-2040 годах.

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#соглашение
#газпром
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#поставки
#пмэф
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Набиуллина: сравнивать ключевую ставку РФ с другими странами бессмысленно
07 июня 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Сравнивать базовую ставку в России с аналогичными показателями в других странах не имеет особого смысла, поскольку у каждой из них существуют свои уникальные условия, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления перед журналистами.
«Когда речь заходит о сопоставлении ставок с аналогичными показателями в других странах, это сравнение оказывается несколько бессмысленным, так как каждая страна находится в собственной уникальной ситуации», — цитирует ее РИА Новости.
7 июня Центральный Банк России сохранил базовую ставку на уровне 16%, поддерживая этот показатель неизменным с декабря прошлого года. Регулятор отметил, что возможно повышение базовой ставки на следующем заседании, однако не подчеркнул, что такое повышение может быть «значительным».

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#банк россии
#центральный банк россии
#новости
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В Раменском запустят импортозамещающее производство комплектующих для самолётов
07 июня 2024, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководство Московской области обсудило с представителями ГК «Протектор» перспективы укрепления технологического суверенитета в авиации, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Инвестор создаёт в Подмосковье масштабное производство компонентов двигателей и шасси для гражданских самолётов.
Ранее соответствующее соглашение между Подмосковьем и компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Запуск производства в Раменском позволит снизить зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A 320. На предприятии также будут проводить капремонт деталей для гражданских лайнеров.
«Импортозамещение, а точнее достижение технологического суверенитета в сегменте авиации, – сложная задача, но решать её необходимо. Проект ГК «Протектор» будет этому способствовать. Планируемый объём инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Продукция нового завода не только закроет потребности внутреннего рынка, но и будет отправляться на экспорт в страны СНГ, Китай и в другие дружественные державы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.
Новое предприятие появится у аэропорта «Домодедово». Строительство стартует в этом году и завершится через два года.
«На новом импортозамещающем производстве мы создадим порядка 800 рабочих мест для широкого круга специалистов – от рабочих и технических профессий до инженерных позиций и управленческих кадров. Средняя зарплата составит 100 тысяч рублей», – отметил главный акционер ГК «Протектор» Павел Провоторов.
ГК «Протектор» стала первым в России импортозамещающим производством шасси и двигателей. В 2022-2023 годах компания получила сертификат Росавиации и лицензию Минпромторга на выполнение капремонта шасси Boeing 737, освоил капремонт шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650.

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#импортозамещение
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Изменения в налоговой системе помогут развитию здравоохранения в России
Голубев: Мы получим новые больницы на допдоходы от налоговых изменений
07 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Дополнительный доходы, полученные от изменений в системе налогообложения, пойдут на строительство новых больниц и поликлиник, об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в интервью для РИАМО.
По его словам, не столь важно то, как деньги будут собираться. Стоит обратить внимание — как они будут тратиться и на что.

«Те дополнительные доходы, которые бюджет получит, пойдут на благие дела. То есть — что мы получим на собранный дополнительный доход: новые больницы, поликлиники, продление материнского капитала до 2030 г., дополнительную помощь», — объяснил Голубев.

Депутат также отметил, что полученные средства будут направлены на борьбу с такими заболеваниями как: онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

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#экономика
#налоги
#здравоохранение
#больницы
#онкология
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Стало известно, какой части доходов коснутся изменения в налогообложении
Головнёв: Налоговые изменения планируют применить не ко всему доходу
07 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/mizar_21984

Изменения в российской системе налогообложения коснутся не всего дохода, а лишь его части, об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв в интервью для РИАМО.
«Большинству граждан вовсе не следует беспокоиться об изменениях в налоговом законодательстве Российской Федерации. И дело не только в том, что доля граждан, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей в год составляет около 3%», — объяснил Головнёв.

Собеседник издания подчеркнул, что изменения в системе налогообложения планируют применять лишь к сумме превышения дохода.

Головнёв также отметил, что аналогичная налоговая система существует в большинстве стран со стабильной и сильной экономикой.

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#экономика
#налоги
#доходы
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