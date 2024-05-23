Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на реке Нарва

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Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Там указано, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей.
Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев.
Департамент полиции и погранохраны свяжется с Пограничной службой ФСБ России для получения разъяснений по данному вопросу, указано в сообщении.
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Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев.
Департамент полиции и погранохраны свяжется с Пограничной службой ФСБ России для получения разъяснений по данному вопросу, указано в сообщении.
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Анастасия Чинкова