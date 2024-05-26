Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО

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Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва внесла ее в список разыскиваемых, чтобы подать европейцам сигнал о том, что Каллас является антироссийским провокатором, передает Sputnik.
Как подчеркнула эстонский премьер, Европа располагает силами, которые учитывают подобные ситуации.
Ранее правительство Эстонии заявило о возможности отправки военных на Украину для выполнения «задач в тылу».
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«Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», – заявила Каллас.
Ранее правительство Эстонии заявило о возможности отправки военных на Украину для выполнения «задач в тылу».
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Александр Климов