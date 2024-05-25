Глава Эстонии сделал заявление о границе с РФ после инцидента с буями

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Эстония не планирует закрывать границу с Россией после инцидента с буями на реке Нарва. Об этом сообщил президент страны Алар Карис, приводит его слова Yle.
Напомним, ранее департамент полиции Эстонии обвинил российских пограничников в том, что они в односторонне порядке якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей.
В ЕС сочли такое положение дел провокацией со стороны РФ и заявили, что будут наблюдать за ситуацией.
Глава Эстонии сообщил, что эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты. Он обосновал свое решение тем, что у некоторых жителей есть родственники на другой стороне. При этом Карис подчеркнул, что быстро закроет границу с РФ в случае такой необходимости.
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В ЕС сочли такое положение дел провокацией со стороны РФ и заявили, что будут наблюдать за ситуацией.
Глава Эстонии сообщил, что эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты. Он обосновал свое решение тем, что у некоторых жителей есть родственники на другой стороне. При этом Карис подчеркнул, что быстро закроет границу с РФ в случае такой необходимости.
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Анастасия Хохлова