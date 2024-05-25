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Глава Эстонии сделал заявление о границе с РФ после инцидента с буями

Президент Эстонии Карис: планов закрыть границу с Россией нет
25 мая 2024, 09:45
Фото: istockphoto/Racide

Фото: istockphoto/Racide

Эстония не планирует закрывать границу с Россией после инцидента с буями на реке Нарва. Об этом сообщил президент страны Алар Карис, приводит его слова Yle.
Напомним, ранее департамент полиции Эстонии обвинил российских пограничников в том, что они в односторонне порядке якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей.

В ЕС сочли такое положение дел провокацией со стороны РФ и заявили, что будут наблюдать за ситуацией.



Глава Эстонии сообщил, что эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты. Он обосновал свое решение тем, что у некоторых жителей есть родственники на другой стороне. При этом Карис подчеркнул, что быстро закроет границу с РФ в случае такой необходимости.

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#рф
Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине
Депутат Вагенкнехт: Бербок стоит изучить СМИ, чтобы не врать о Путине
25 мая 2024, 09:16

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок почитать высказывания президента России Владимира Путина в СМИ, чтобы не делать ошибочные заявления о политике. Об этом она заявила в своем блоге на YouTube.
Напомним, прежде Бербок обвинила российского президента в нежелании урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Такое заявление она сделала после начала в РФ ядерных учений.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что существует достаточно статей в немецких газетах, в которых говорится, что Путин подтверждает готовность России к мирным переговорам, однако они должны состояться в условиях новых реалий, сложившихся в зоне СВО.

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Песков сделал заявление о возможной мобилизации в России
Песков: Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации
25 мая 2024, 08:48

Фото: сайт Кремля

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Financial Times, в которой говорится, что для сохранения успехов в зоне боевых действий Москве потребуется новая волна мобилизации.
В беседе с журналистами спикер Кремля рассказал, что FT вряд ли понимает реальную картину происходящего в зоне проведения спецоперации. По его словам, набор добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны РФ, продолжается.

Также Песков сослался на слова главы государства, который прежде неоднократно говорил о том, что в настоящее время проведение новой волны мобилизации в РФ не требуется.

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В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России
25 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/designer491

Страны-члены G7 продолжают обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщила , глава министерства финансов США Джанет Йеллен изданию Reuters. По ее словам, переговоры проходят без накладок.
Однако Йеллен отметила, что в ходе консультаций стороны не успеют тщательно проработать все детали плана Большой семерки по использованию российских средств.

Ранее Йеллен обсуждала возможности конфискации активов с министром экономики страны Ле Мэр. Они рассматривали вопрос об использовании активов для долгосрочной помощи Украине, а также затронули тему санкций в отношении РФ.

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#рф
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Боррель потребовал от России объяснить пропажу буев на Нарве
25 мая 2024, 08:02

Фото: istock / sinonimas

ЕС ждет от России пояснений в связи с действиями российских пограничников, которые в одностороннем порядке якобы убрали буи на реке Нарве. Соответствующее заявление Жозепа Борреля опубликовано представительством ЕС в России.
Буи прежде были установлены для демаркации границы, однако некоторое время назад Эстония обвинила Россию в их снятии. Как заявляет Таллин, российские пограничники ночью демонтировали 24 из 50 установленных знаков.

Борель сообщил, что за инцидентом внимательно следит ЕС. Он также заявил, что считает подобные действия России провокацией.

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#россия
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«Предупредил Россию»: в НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке
25 мая 2024, 07:53

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае массированной кибератаки на одного из членов блока, может быть задействована пятая статья устава альянса о коллективной безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.
Он также отметил, что о применении пятого устава уже была предупреждена Москва. (Пятая статья предусматривает положение, при котором нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех – прим.ред)

Столтенберг добавил, что в случае масштабных кибератак на одну из стран альянса ответ будет не только в киберпространстве, но и других областях.

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В Крыму предложили объявить БПЛА НАТО законными целями
Крымский аналитик Юхин: беспилотники НАТО необходимо объявить законными целями
25 мая 2024, 06:24

Фото: iStock/sommersby

Необходимо объявить беспилотники-разведчики НАТО, летающие над Черным морем, законными целями для уничтожения, заявил крымский политический эксперт Сергей Юхин в беседе с РИА Новости.
«Мы можем и должны [их] сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», – предложил он, добавив, что разведка НАТО передает информацию для ракетных ударов по Крыму.

По словам эксперта, дроны также используются для нанесения ударов по целям.

Ранее крымский аналитик Денис Батурин призвал объявить акваторию Черного моря бесполетной зоной для иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников. По его словам, там часто фиксируются американские беспилотники, отправляющие данные в Киев. Эксперт подчеркнул, что после появления средств разведки практически всегда следуют ВСУ по территории Крыма и Краснодарского края.

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#беспилотник
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США обвинили в безразличии к миру на Украине
Посол РФ Антонов: США продемонстрировал безразличие к миру на Украине
25 мая 2024, 05:19

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти в очередной раз не проявили интереса к прекращению боевых действий на Украине, передает РИА Новости.
Антонов подчеркнул, что в пятницу Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине – в тот день, когда Россия заявила о готовности к проведению переговоров. По мнению дипломата, подобные знаки Вашингтона демонстрируют незаинтересованность американских политиков в мире на Украине.

Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.

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Финансовое положение Британии назвали самым тяжелым за 70 лет
Bloomberg: Британия столкнулась с самой тяжелой за 70 лет финансовой проблемой
25 мая 2024, 05:09

Фото: iStock/melis82

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что все британские партии, участвующие в парламентских выборах, должны быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, стоящих перед следующим правительством, передает Bloomberg.
По его мнению, победителю голосования придется решить проблему, серьезнее которой не было, по крайней мере, с 1950-х годов. Лондон может выйти из кризиса тремя способами, предположил он.

В частности, политики могут выбрать болезненное сокращение расходов, повышение налогов до 80-летнего максимума или значительное увеличение задолженности.

«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов», – отметил он.

Ранее сообщалось, что британские чиновники будут уволены ради трат на оборонную промышленность.

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#финансы
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#оборона
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В России прокомментировали возможность переговоров с Украиной
Полянский: переговоры России и Украины на данном этапе невозможны
25 мая 2024, 04:47

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.
Полянский оценил возможность переговоров с Украиной и заявил о невозможности диалога на данном этапе. По его словам, страны далеки от этого по понятным причинам.

«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласилась продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии ранее согласованных договоренностей. Путин напомнил, что Москва поддерживает переговоры с Киевом.

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