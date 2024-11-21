Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС

В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС

Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

В сентябре 2024 года Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Это следует из данных Евростата.


Различные европейские компании за первый осенний месяц приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, подсчитали аналитики РИА Новости. Это на треть больше показателя за август. Годом ранее европейцы закупили российского газа на 30% меньше. Около 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ (СПГ). Остальные 60% — на трубопроводный.

Такой прирост экспорта газа в Европу позволил России стать крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в страны Евросоюза. Доля российского газа в общем объёме закупок составила 23,74% по сравнению с 16,54% в августе. Это произошло впервые с весны 2022 года. Тогда доля импорта российского газа европейскими странами составляла 22,9%.

Читайте также:

Кнайсль: Австрийцы могут обанкротиться без поставок российского газа

Словакия продолжила получать российский газ

Сербия обеспокоена возможным дефицитом газа в Европе
#евро
#газ
#август
#страны
#компании
#новости
В России могут ввести универсальный платежный QR-код
Аксаков: в Госдуме обсудят законопроект об универсальном платежном QR-коде
21 ноября 2024, 00:49

Фото: iStock/jpkirakun

В Госдуму внесен законопроект о внедрении универсального платежного кода для безналичных расчетов. Документ разработан группой сенаторов и депутатов под руководством Анатолия Аксакова, передает «Прайм».
Новый код будет использоваться для предоставления реквизитов перевода через кредитные организации и филиалы иностранных банков.

Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК), а сроки реализации определит совет директоров Банка России.

Универсальный QR-код будет применяться для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в будущем — для операций с цифровым рублем. Проведенный НСПК пилот с участием 22 банков подтвердил удобство использования новой технологии.

Аксаков отметил, что изменения направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, снижение затрат и обеспечение равного доступа к инфраструктуре.

Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу через 180 дней, чтобы участники рынка успели подготовиться к их внедрению.

Читайте также:

В Минфине высказались о регуляции курса рубля

В Подмосковье запустят производство продукции для радиоэлектроники

В Госдуме предложили сократить срок владения недвижимостью
#изменения
#технологии
#правила
#законопроект
#платёж
#банки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минфине высказались о регуляции курса рубля
Силуанов: рыночное регулирование рубля лежит в основе денежно-кредитной политики
20 ноября 2024, 22:46

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)

Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование лежит в основе российской денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». По его словам, рыночное курсообразование способствует построению прогнозов и экономических моделей для бизнеса.
«Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — пояснил он.
Министр финансов отметил, что, если власти начнут регулировать курс рубля, то начнутся перекосы в различных областях экономики, потому возвращаться к прошлому — неправильно, ведь подобные преценденты уже были в истории России.

Читайте также:

Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада

Силуанов предсказал снижение доли наличных денег в российской экономике

Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары
#россия
#курс
#министр
#снижение
#курс рубля
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подсчитали стоимость набора продуктов для салата «Оливье»
20 ноября 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/ DronG

Порция салата «Оливье» на одного человека в Московской области обойдётся более чем в 112 рублей, такую стоимость назвали специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, исходя из цен на продукты в Подмосковье по состоянию на 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
«20 ноября этого года килограмм картофеля в Московской области стоит 48 рублей, десяток яиц — 77 рублей, килограмм моркови — 24 рубля, 400 граммов варёной колбасы — 199 рублей, банка горошка — 84 рубля, пачка майонеза — 69 рублей, а свежий огурец — 60 рублей. Получившиеся из этих продуктов пять порций салата будут обойдутся в 561 рубль, что даёт на одного 112 рублей 20 копеек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость продуктов указана как в одном из сетевых супермаркетов Московской области.

Читайте также:

Врач назвала продукт, одна ложка которого закроет все дефициты в организме

В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%

Стал известен прогноз о ценах на индейку в ближайшие месяцы
#цены
#продукты
#продуктовые наборы
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустят производство продукции для радиоэлектроники
20 ноября 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика для нужд радиоэлектронной промышленности запустят в Дмитровском городском округе, участок для реализации проекта инвестору — НПО «Энергия» — предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Закончить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1,4 тыс. квадратных метров компания планирует в третьем квартале 2027 года. Полностью проект должен быть реализован к середине 2030 года, к этому времени производственные площади должны быть увеличены до 5,5 тыс. квадратных метров», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что первоначальной объём инвестиций в проект оценивается в 100 миллионов рублей. Благодаря запуску первого этапа этого производства в Дмитровском округе появится около 60 новых рабочих мест.

Читайте также:

В Подмосковье за девять месяцев произвели более 191 тыс. тонн мяса птицы

Глава ЦБ рассказала о главной причине сложной экономической ситуации в РФ

Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»
#мининвест мо
#дмитровский городской округ
#производство
#земля за 1 рубль
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за девять месяцев произвели более 191 тыс. тонн мяса птицы
20 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители за первые три квартала текущего года выпустили 191,5 тыс. тонн мяса, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Крупнейшим производителем мяса птицы в регионе является птицефабрика «Элинар-Бройлер», расположенная в Наро-Фоминском городском округе. Производственная мощность предприятия составляет свыше 73 тысяч тонн в год, в ассортименте более ста видов продукции бренда «Первая свежесть», — отметили в министерстве.
С января по сентябрь 2024 года компания произвела 52 с половиной тысячи тонн птицы: 27,4% от всей этой продукции, выпущенной в Московской области. Птица перерабатывается в мясо и полуфабрикаты: шашлыки, колбаски, котлеты и пр.

Читайте также:

В Госдуме предложили сократить срок владения недвижимостью

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»

В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров
#минсельхозпрод мо
#производство
#мясо
#птица
#птицефабрика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили сократить срок владения недвижимостью
ЛДПР хочет сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ до 3 лет
20 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/mapo

Депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время НДФЛ не взимается, если недвижимость находилась в собственности пять лет или три года в особых случаях, таких как наследование или дарение от близкого родственника.

Законопроект предусматривает сокращение сроков: три года для всех случаев, один год для недвижимости, полученной по наследству или дарению от членов семьи, и два года в иных ситуациях.

Нилов отметил, что текущие сроки ограничивают трудовую мобильность граждан, а средства от сделок с недвижимостью поступают в экономику с задержкой.

Новый закон, по его словам, призван устранить эти проблемы, ускорив оборот средств на рынке жилья.

Читайте также:

Россиян предупредили о подорожании шампанского

Глава ЦБ рассказала о главной причине сложной экономической ситуации в РФ

Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»
#недвижимость
#закон
#ндфл
#законопроект
#лдпр
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ЦБ рассказала о главной причине сложной экономической ситуации в РФ
Набиуллина: рекордная безработица в 2,4% тормозит производство в России
19 ноября 2024, 23:54

Фото: iStock/Doucefleur

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что страна впервые столкнулась с ситуацией, когда задействованы почти все ресурсы экономики при рекордно низком уровне безработицы — 2,4%. Это стало предметом обсуждения на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.
«Такой низкой безработицы у нас не было никогда. И мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — отметила Набиуллина.
Она подчеркнула, что 73% предприятий, по данным опросов ЦБ, сталкиваются с нехваткой кадров. Этот дефицит остается главным препятствием для роста производства, несмотря на снижение доступности кредитов.

По словам Набиуллиной, сжатие кредитования до октября уступало проблеме нехватки работников как основному сдерживающему фактору.

Таким образом, Россия находится в уникальной экономической ситуации, где кадровый дефицит становится серьезным вызовом на фоне исторически низкой безработицы.

Читайте также:

Аналитик Попцова допустила ещё больший рост ключевой ставки

В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров

40% ИП и самозанятых в Подмосковье составляют женщины
#россия
#дефицит
#цб
#безработица
#производство
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»
19 ноября 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Четыре подмосковные компании отмечены на 51-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХ века», который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Конкурс был организован в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. По результатам экспертной оценки знаков качества были удостоены компании ООО «Багерстат Рус», ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС», АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Марвел Фуд Сэнтрал», – уточнили в пресс-службе.
Конкурс позволяет предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и зарубежья, а потребителям помогает определить качественные товары и передовые технологии. Лауреаты имеют право маркировать свою продукцию знаком качества на протяжении двух лет.

Заявки на участие в следующем конкурсе принимаются до 17 декабря. Дополнительную информацию можно узнать на сайте.

Читайте также:

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»

В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров

40% ИП и самозанятых в Подмосковье составляют женщины
#апк
#минсельхозпрод мо
#конкурс
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»
19 ноября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Работающие в сельском хозяйстве жительницы Подмосковья могут стать участницами Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году конкурс прошёл во второй раз. Итоги подвели в октябре на одноимённом ежегодном форуме. Число участниц составило около 100 человек. Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны. Его цель – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях АПК и рыбохозяйственного комплекса», – говорится в сообщении.
Приём заявок на следующий год уже стартовал и продлится до 15 июля 2025-го. Заявки можно отправить на электронную почту rcwa@mcx.gov.ru. Конкурсную информацию можно найти по ссылке.

Итоги конкурса планируют подвести в октябре следующего года на Неделе агропромышленного комплекса.

Читайте также:

В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров

40% ИП и самозанятых в Подмосковье составляют женщины

Производитель матрасов из Шатуры стал участником международной выставки
#апк
#сельское хозяйство
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате