В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС

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В сентябре 2024 года Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Это следует из данных Евростата.
Различные европейские компании за первый осенний месяц приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, подсчитали аналитики РИА Новости. Это на треть больше показателя за август. Годом ранее европейцы закупили российского газа на 30% меньше. Около 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ (СПГ). Остальные 60% — на трубопроводный.
Такой прирост экспорта газа в Европу позволил России стать крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в страны Евросоюза. Доля российского газа в общем объёме закупок составила 23,74% по сравнению с 16,54% в августе. Это произошло впервые с весны 2022 года. Тогда доля импорта российского газа европейскими странами составляла 22,9%.
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Александр Бойцов