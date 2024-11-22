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Профессор Бессель объяснил дальнейшую покупку Европой российского газа

Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель высказал мнение о том, что Европа продолжит и далее покупать российский газ несмотря ни на что из-за сложности своего положения.
«Европа оказалась в сложной ситуации из-за нехватки газа. Американские поставки ограничены объемом около 75 млрд кубометров, Катар направляет на европейский рынок лишь четверть своих объёмов, а Австралия предпочитает торговать на премиальном рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа обратилась к российскому газу не из-за отсутствия выбора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова специалиста.

До этого политолог Сергей Маркелов перечислил возможные сценарии развития событий после взаимных атак сторон в конфликте на Украине. Она высказал мнение о том, что реакция Запада в любом вопросе, касающемся Украины, напрямую зависит от США и администрации действующего президента Джо Байдена. И здесь есть два варианта: либо Запад сделает вид, что ничего не было, либо наступит большая эскалация конфликта.



«С большей вероятностью, США попытаются склонить Европу додать те миллиарды финансовой помощи и вооружения, которые они обещали. Байден до 20 января может дожимать своих партнёров, требуя от них поддержки Украины, что приведёт к очередному обострению и давлению на ЕС», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет.

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#россия
Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи
Бербок назвала РФ частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира
22 ноября 2024, 17:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию частью европейской семьи, после чего обвинила Москву в якобы подрыве мира в Европе. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.
Также политик обвинила российскую сторону в том, что она якобы ведёт гибридную войну против других европейских государств, отметив кибератаки и отправку посылок со взрывчатыми веществами.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, для чего были необходимы контакты с российским лидером Владимиром Путиным в годы её пребывания у власти.

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ФОМ: президенту РФ Путину доверяют 78,8% граждан России
22 ноября 2024, 17:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину доверяет почти 80% граждан РФ. Результаты опроса опубликовал фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
С 15 по 17 ноября проводился опрос среди 1,5 тысяч граждан Российской Федерации из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

Оказалось, что уровень доверия народа России лидеру государства Владимиру Путину составляет 81 процент, при этом 82 процента опрошенных уверены, что он хорошо выполняет работу на своей должности.

Ещё россияне выразили мнение о работе правительства страны. Положительную оценку работы правительства дали 58 процентов участников опроса. С тем, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, согласились 61 процент опрошенных.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсе Ozon в продаже появились футболки с фотографией российского лидера Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».

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#владимир путин
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«Орешник» показал, насколько отстает Запад от России в ракетостроении
Мингалев: «Орешник» показал отставание Запада от РФ в ракетостроении на 15 лет
22 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/aapsky

Запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет. Об этом заявил военный аналитик и политолог Вадим Мингалев. По его словам, защититься от этой ракеты не поможет ни одна система противоракетной обороны.
«Это, безусловно, ноу-хау. Действительно, это революционный взрыв нашей российской инженерии. Эта ракета будет наводить страх. Она уже в определенной степени вызвала шок и истерику у западных стран. Происходит отрыв нашего ракетостроения от ракетостроения стран европейских стран и США», — поделился он в беседе с «Известиями».
Мингалев подчеркнул, что США совершили большую ошибку, когда вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь, указал аналитик, Россия превосходит все западные страны в вопросах вооружения, а Storm Shadow теперь и вовсе технология прошлого века.

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#вооружения
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Меркель объяснила важность контактов с Путиным
Меркель: контакты с Путиным важны для избежания конфликтов
22 ноября 2024, 15:47

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы не допустить кризисной ситуации, которая в конечном итоге привела к конфликту на Украине. Об этом сообщила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой приводит издание Tagesspiegel.
Политик отметила, что Путина при новом миропорядке после окончания холодной войны нужно было приобщить к всеобщему процветанию. Этому поспособствовать проект газопровода «Северный поток-2». В результате эта попытка всё же оказалась провальной, но она не является ошибкой.

Меркель добавила, что приложила все возможные силы, чтобы предотвратить развивающуюся в настоящее время ситуацию.

Накануне издание Die Zeit опубликовало выдержки из мемуаров экс-канцлера, в которых она писала, что поражена уверенностью Путина в своей правоте и его желанием уважительного отношения к себе.

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#россия
#германия
#владимир путин
#политика
#конфликт
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Орбан поддержал Нетаньяху и пригласил его в Венгрию после решения МУС
22 ноября 2024, 15:10

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху письмо со словами поддержки после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест и пригласил его посетить Венгрию. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху на своём сайте.
В ответ на это письмо израильский премьер-министр выразил Орбану благодарность за позицию Венгрии по праву Израиля на самооборону. Он добавил, что Будапешт, также как и Вашингтон, демонстрирует моральную ясность, выступает исключительно за справедливость и правду.

Днём ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе. Вместе с ними ордер получил и палестинского движения ХАМАС

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#виктор орбан
#биньямин нетаньяху
#венгрия
#израиль
#мус
#арест
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«Цирк»: Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО
Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО из-за решения закрыть 13 посольств
22 ноября 2024, 14:42

Фото: сайт МИД РФ

Эстония имеет средства на оказание поддержки Украине, но у неё нет денег на работу посольств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком данную ситуацию и призвала Таллин взять деньги у НАТО.
Ранее эстонские СМИ писали, что страна может может закрыть 13 посольств из 38 работающих по всему миру в целях экономии. В ответ на это глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что закрытие посольств не поможет в экономии бюджетных средств, но приведёт к значительным имиджевым потерям.

Захарова, в свою очередь, отметила, что имиджевые потери будут огромны как раз из-за деятельности этих посольств, поскольку в них нет никакого смысла. Внешняя политика Эстонии ограничивается брюссельско-вашингтонской генеральной линией, поэтому перспектив для налаживания стабильных торгово-экономических связей с другими государствами не просматривается.

При этом вся ситуация абсурдна, поскольку у Эстонии имеется достаточно средств для оказания поддержки Украине, а вот на содержание посольств – нет, отметила Захарова в своём Teegram-канале. Она назвала происходящее цирком и призвала взять средства у НАТО.

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#мария захарова
#эстония
#посольство
#мид рф
#нато
#украина
#деньги
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Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером
22 ноября 2024, 14:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведёт совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Отмечается, что в течение дня у Путина запланированы непубличные встречи, а вечером, в районе пяти-шести часов, совещание, в котором будет открытая часть.

Накануне вечером глава государства выступил со специальным обращением в связи с началом применения украинскими войсками дальнобойного оружия. В ходе своей речи он сообщил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты «Орешник», которой был нанесён удар по оборонному объекту в Днепропетровске. О всех заявлениях Путина читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#дмитрий песков
#совещание
#россия
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Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка
22 ноября 2024, 13:38

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не впервые применяет дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России, напоминает жалобу ребёнка, которого наказали за разбитые окна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова своём Telegram-канале.
Ранее украинский президент заявил, что Киев во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применил дальнобойные ракеты. При этом он не стал уточнять, когда и какие именно вооружения применялись ранее. Осколки дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp находили в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Захарова подчеркнула, что это заявление Зеленского стало выдающимся. Он упрекнул Владимира Путина в том, что он якобы лжёт, что применение ВСУ дальнобойного оружия стало новым шагом. На самом деле, Украина уже не впервые использует его для ударов.

Представитель МИД отметила, что это очень похоже на детские жалобы, такие как, например: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!».

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#мария захарова
#мид рф
#владимир зеленский
#украина
#вооружение
#жалобы
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Орбан призвал Запад серьёзно отнестись к запуску «Орешника»
22 ноября 2024, 13:25

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Западным странам следует серьёзно отнестись к изменению ядерной доктрины России и испытаниям гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что накануне вечером российский президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Россия имеет право объявлять военными целями страны, предоставляющие Украине дальнобойное оружие. И это не коммуникационная уловка, а действительно важные вещи, к которым нужно относиться серьёзно.

Орбан указал на то, что в России и других государствах слова имеют разный вес. Так, на Западе политика состоит на 80% из разговоров и лишь на 20% из действий. Как правило, громкие высказывания не приводят ни к каким последствиям.

В России же, продолжил венгерский премьер, все обстоит иначе – если президент говорит что-то, значит будут определённые последствия. Так было с обсуждением изменения правил применения ядерного оружия, за которым последовали реальные действия.

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#виктор орбан
#венгрия
#россия
#украина
#ракетный удар
#политика
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