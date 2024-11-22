Профессор Бессель объяснил дальнейшую покупку Европой российского газа

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Исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель высказал мнение о том, что Европа продолжит и далее покупать российский газ несмотря ни на что из-за сложности своего положения.
«Европа оказалась в сложной ситуации из-за нехватки газа. Американские поставки ограничены объемом около 75 млрд кубометров, Катар направляет на европейский рынок лишь четверть своих объёмов, а Австралия предпочитает торговать на премиальном рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа обратилась к российскому газу не из-за отсутствия выбора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова специалиста.
До этого политолог Сергей Маркелов перечислил возможные сценарии развития событий после взаимных атак сторон в конфликте на Украине. Она высказал мнение о том, что реакция Запада в любом вопросе, касающемся Украины, напрямую зависит от США и администрации действующего президента Джо Байдена. И здесь есть два варианта: либо Запад сделает вид, что ничего не было, либо наступит большая эскалация конфликта.
«С большей вероятностью, США попытаются склонить Европу додать те миллиарды финансовой помощи и вооружения, которые они обещали. Байден до 20 января может дожимать своих партнёров, требуя от них поддержки Украины, что приведёт к очередному обострению и давлению на ЕС», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Ранее запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет.
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