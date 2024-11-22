Единственный в России завод СПГ-оборудования остановился из-за санкций США

Фото: iStock/Iurii Garmash
Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа (СПГ), управляемый «Новатэком», был законсервирован из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо.
Отмечается, что речь идёт о предприятии в Мурманской области, на котором собраны две первые производственные линии для проекта «Арктик СПГ-2». Сам проект попал под западные санкции в прошлом году и с тех пор испытывает серьёзные трудности как в производстве СПГ, так и в его продаже на мировом рынке.
С помощью спутниковых снимков специалисты производили оценку интенсивности ночного освещения на предприятии. В первые дни ноября была зафиксирована самая низкая с 2018-2019 годов яркость освещения. В среднем она упала на 75%.
Поскольку завод располагается на севере, поздней осенью освещение требуется в течение всех суток, поэтому достаточно легко определить активность на предприятии по его освещению.
Читайте также:
Проект «Арктик СПГ-2» в 10 раз сократил добычу газа в ноябре
Индия отказалась покупать газ РФ с «Арктик СПГ — 2» — Reuters
В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС
С помощью спутниковых снимков специалисты производили оценку интенсивности ночного освещения на предприятии. В первые дни ноября была зафиксирована самая низкая с 2018-2019 годов яркость освещения. В среднем она упала на 75%.
Поскольку завод располагается на севере, поздней осенью освещение требуется в течение всех суток, поэтому достаточно легко определить активность на предприятии по его освещению.
Читайте также:
Проект «Арктик СПГ-2» в 10 раз сократил добычу газа в ноябре
Индия отказалась покупать газ РФ с «Арктик СПГ — 2» — Reuters
В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС
Анастасия Чинкова