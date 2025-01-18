Европейская железнодорожная компания возобновила перевозки в Россию

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После приватизации компания Operail возобновила грузоперевозки в Россию. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR. При этом ранее правительство Эстонии запретило компании сотрудничество с Россией и Белоруссией, даже в случае отсутствия санкций.
«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало», — говорится в сообщении.Речь идет о транспортировке пальмового масла, прибывающего из Индонезии. На эстонском терминале груз перегружают в поезда и отправляют до пограничного пункта Койдула, где его забирают российские перевозчики. В руководстве компании утверждают, что деятельность соответствует закону и санкционные ограничения не нарушаются.
Напомним, в конце 2022 года правительство Эстонии ввело запрет на перевозку грузов российского и белорусского происхождения, требуя от Operail искать новые направления бизнеса.
Тем не менее финансовые итоги за 2022 год показали чистый убыток компании в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В пресс-службе Operail отметили, что результаты текущего года могут быть еще хуже.
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Мария Моисеева