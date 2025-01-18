Baza: В Уфе загорелся супермаркет «Светофор», пламя уничтожило крышу

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В Уфе произошел крупный пожар в здании супермаркета «Светофор», расположенного на улице 50-летия Октября. Об этом передает telegram-канала Baza и выкладывает кадры огня, охватившего «Светофор».
Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Почти вся кровля здания обрушилась под воздействием огня. Бесконтрольное пламя очень ярко и сильно бушует в ночи, официальные данные об успехе тушения пожара пока не поступали.
Информации о потенциальные пострадавших также нет. Причины возникновения пожара еще не установлены.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар, вспыхнувший в многоквартирном доме в Нижегородской области.
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Информации о потенциальные пострадавших также нет. Причины возникновения пожара еще не установлены.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар, вспыхнувший в многоквартирном доме в Нижегородской области.
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Мария Моисеева