Банк России зарегистрировал новую платежную систему Пэйви

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ЦБ внес в реестр новую платежную систему Пэйви. Об этом сообщили на сайте регулятора.
Оператор платежной системы — ООО «Пэйви», которое зарегистрировано во Владивостоке.
Компанию учредили в феврале 2024 года. Уставный капитал «Пэйви» составляет 21,2 миллиона рублей. Бенефициаром является Роман Вирич, согласно информации ЕГРЮЛ.
В настоящий момент ни один из трех сайтов платежной системы, указанных при регистрации, не функционирует.
Пэйви — первая платежная система, которую внесли в реестр ЦБ в 2025 году. В прошлом году Банк России зарегистрировал три платежные системы: «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер».
Ранее сообщалось, что Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, так как этот шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность РФ.
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Компанию учредили в феврале 2024 года. Уставный капитал «Пэйви» составляет 21,2 миллиона рублей. Бенефициаром является Роман Вирич, согласно информации ЕГРЮЛ.
В настоящий момент ни один из трех сайтов платежной системы, указанных при регистрации, не функционирует.
Пэйви — первая платежная система, которую внесли в реестр ЦБ в 2025 году. В прошлом году Банк России зарегистрировал три платежные системы: «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер».
Ранее сообщалось, что Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, так как этот шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность РФ.
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Ольга Енгалычева