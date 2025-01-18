Самоубийство на пике успеха? Топ-менеджера ГК «Благо» нашли мёртвым в гараже

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Директор по продажам группы компаний «Благо» Александр Хайдин был найден мертвым в гараже дачного поселка в Выборгском районе Ленинградской области. По информации правоохранительных органов, причиной смерти могло стать самоубийство — все указывает на то, что мужчина покончил с собой.
ТАСС сообщает, что тело Хайдина обнаружил управляющий дачным партнерством «Северная корона». Жена Хайдена попросила управляющего проверить, что случилось с мужем. Рядом с телом была найдена предсмертная записка с благодарностью жене.
Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.
Александр Хайдин был известен как один из лучших топ-менеджеров России в сельскохозяйственной отрасли. В 2022 году он вошел в тройку лидеров по версии газеты «Коммерсант».
Компания «Благо», где он работал, основана в 1993 году и производит растительные масла под брендами «Благо», Almador, «Дары Кубани» и Freya. В 2023 году выручка компании составила 53,6 млрд рублей.
Известно, что незадолго до несчастного случая Александр рассказал супруге, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).
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Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.
Александр Хайдин был известен как один из лучших топ-менеджеров России в сельскохозяйственной отрасли. В 2022 году он вошел в тройку лидеров по версии газеты «Коммерсант».
Компания «Благо», где он работал, основана в 1993 году и производит растительные масла под брендами «Благо», Almador, «Дары Кубани» и Freya. В 2023 году выручка компании составила 53,6 млрд рублей.
Известно, что незадолго до несчастного случая Александр рассказал супруге, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).
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Мария Моисеева