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Эксперты выявили потенциальные долгосрочные риски для Европейского союза в связи с оказанием финансовой помощи Киеву.
Страны Европейского союза столкнулись с замедлением темпов экономического роста из-за необходимости поддерживать Украину. Они с трудом справляются с последствиями рецессии. Некоторые опасаются, что нарастание проблем и разногласий может привести к расколу внутри блока и даже к краху единой валюты.
В 2022 году, такие страны, как Эстония, Швеция, Португалия, Латвия, Ирландия, Чехия и Австрия испытали временное падение ВВП. В этом году экономика еврозоны выросла всего на 0.1%, в то время как США, Китай и Россия показали рост в 2.5%, 5.2% и 2.7% соответственно.
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«Лидеры Евросоюза — Германия и Франция — к концу 2023 года столкнулись с технической рецессией, что отразилось на всей экономике. Антироссийские санкции, рост цен на энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция и неопределённость в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка привели к сокращению экономики еврозоны в течение двух кварталов подряд», — говорится в материале РИА Новости.
В 2022 году, такие страны, как Эстония, Швеция, Португалия, Латвия, Ирландия, Чехия и Австрия испытали временное падение ВВП. В этом году экономика еврозоны выросла всего на 0.1%, в то время как США, Китай и Россия показали рост в 2.5%, 5.2% и 2.7% соответственно.
В первом квартале 2024 года у 20 стран, использующих единую валюту, ожидается небольшой плюс в 0.3%. Это связано со снижением цен на энергоносители, уменьшением инфляции и возможностью снижения процентных ставок. Однако прогноз остаётся сдержанным: стагнация до конца года.
Европейский союз продолжает оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на все трудности. С февраля 2022 по октябрь 2023 года Брюссель выделил Киеву 77 млрд евро, а США — 25 млрд долларов. В феврале ЕС согласовал долгосрочный бюджет, в котором на Украину предусмотрено 50 млрд евро. Эксперты считают, что активное финансирование замедляет европейскую экономику.
Известный американский инвестор Джим Роджерс обращает внимание на системные риски и предполагает, что в ближайшие два-три года может произойти распад блока и крах евро.
Европейский союз продолжает оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на все трудности. С февраля 2022 по октябрь 2023 года Брюссель выделил Киеву 77 млрд евро, а США — 25 млрд долларов. В феврале ЕС согласовал долгосрочный бюджет, в котором на Украину предусмотрено 50 млрд евро. Эксперты считают, что активное финансирование замедляет европейскую экономику.
Известный американский инвестор Джим Роджерс обращает внимание на системные риски и предполагает, что в ближайшие два-три года может произойти распад блока и крах евро.
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Мира Полтева