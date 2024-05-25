Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

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Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Соответствующие расчёты провело РИА Новости, опираясь на данные европейской статистики.
Согласно подсчётам, экспорт Евросоюза вырос на четверть в месячном и годовом выражении, достигнув 26,6 тысячи тонн. Этот показатель является максимальным с декабря 2022 года, когда объём закупок составил 30 тысяч тонн.
Крупнейшим поставщиком вина в Россию стала Италия, увеличив поставки на 27% – до 11,9 тысячи тонн. На втором месте оказалась Литва, поставки которой достигли 4,2 тысяч тонн. Завершает тройку лидеров Испания, вытеснившая ранее занимавшую эту строчку Польшу. Испанский экспорт вырос в 1,6 раза, до трёх тысяч тонн.
Польша, оказавшаяся на четвёртом месте, стала единственной страной, которая значительно снизила поставки вина в России. Объём упал на 24%, до двух тысяч тонн.
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Крупнейшим поставщиком вина в Россию стала Италия, увеличив поставки на 27% – до 11,9 тысячи тонн. На втором месте оказалась Литва, поставки которой достигли 4,2 тысяч тонн. Завершает тройку лидеров Испания, вытеснившая ранее занимавшую эту строчку Польшу. Испанский экспорт вырос в 1,6 раза, до трёх тысяч тонн.
Польша, оказавшаяся на четвёртом месте, стала единственной страной, которая значительно снизила поставки вина в России. Объём упал на 24%, до двух тысяч тонн.
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Анастасия Чинкова