Российские виноделы повысят цены на вино

Фото: istockphoto.com/ipopba
Компания «Абрау-Дюрсо» из России объявила о намерении увеличить цены на свою продукцию на 7-35%, сообщает издание РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Подорожают 15 «алкогольных» позиций. Самое значительное увеличение стоимости затронет игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — 35% и 33%. Кроме того, цены на «Русское шампанское» вырастут на 7%, а «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи» и игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%.
Также стоимость сидра «Абрау-Дюрсо» и коньяка «Абрау 1870» увеличится на 15% и 10% соответственно. Отмечается, что такая динамика цен связана с трехкратным ростом акцизов, увеличением стоимости материалов для производства, комплектующих и транспортных расходов.
Читайте также:
Генпрокуратура РФ требует изъять «Кубань-Вино» в собственность государства
Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг
Артем Кузьмин