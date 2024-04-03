В России могут увеличить пошлины на импорт вина

Фото: iStock/ Carlo Prearo
Правительство России рассмотрит инициативу о повышении до 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО на специальной подкомиссии.
Об этом 3 апреля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко после завершения отчета правительства в Госдуме, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных государств и выразила намерение рассмотреть предложение в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась с запросом к властям о введении 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО и отмене льготного режима для импортного вина из Грузии.
Читайте также:
Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет
«Качество и безопасность»: россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе вина
Bloomberg: Виноделы уничтожают виноградники из-за переизбытка вина
Она подчеркнула, что поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных государств и выразила намерение рассмотреть предложение в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию.
Читайте также:
Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет
«Качество и безопасность»: россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе вина
Bloomberg: Виноделы уничтожают виноградники из-за переизбытка вина
Артем Кузьмин