«Прорвали блокаду и санкции США»: Американец посетил ВФМ в Сочи

Фото: Пресс-служба ВФМ
Представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что рад прорвать блокаду и американские санкции, его слова передаёт «РИА Новости».
«Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США (на ВФМ). Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — заявил американец, обращаясь к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
По его словам, американская молодёжь не хочет враждовать с российской. Совсем наоборот — Халали заявил, что молодые люди из Соединённых Штатов Америки хотят работать сообща с россиянами и вместе строить мир.
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