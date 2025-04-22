Ежемесячный платеж по ипотеке в России вырастет в 2025 году

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Кредитно-рейтинговое агентство НКР прогнозирует, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в России впервые превысит отметку в 35 тысяч рублей, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в 2024 году этот показатель вырос лишь на 3%, составив 31 тысячу рублей. Эксперты ожидают ускорения роста платежей, особенно если регулятор введет ограничение на выдачу ипотек заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН свыше 80%) во второй половине текущего года.
Это также приведет к увеличению среднего размера нового кредита выше 4 миллионов рублей, несмотря на незначительное снижение этого показателя в 2024 году (-1,3%). Общий объем новых ипотечных кредитов в 2025 году составит от 0,8 до 1 миллиона штук, что примерно на 30–40% меньше, чем было выдано в прошлом году.
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Это также приведет к увеличению среднего размера нового кредита выше 4 миллионов рублей, несмотря на незначительное снижение этого показателя в 2024 году (-1,3%). Общий объем новых ипотечных кредитов в 2025 году составит от 0,8 до 1 миллиона штук, что примерно на 30–40% меньше, чем было выдано в прошлом году.
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Дарья Осипова