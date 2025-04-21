Минэкономразвития РФ понизило прогноз курса доллара на 2025 год

Курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой. Об этом заявил преподаватель МГУ, экономист Виктор Кудрявцев. По его словам, меньшее количество кредитов стали брать как граждане, так и бизнес.