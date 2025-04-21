Минэкономразвития РФ понизило прогноз курса доллара на 2025 год

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Минэкономразвития России пересмотрело прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год в сторону снижения — с 96,5 до 94,3 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Пересмотр связан с учетом текущих макроэкономических факторов, включая динамику нефтяных цен и состояние торгового баланса. В министерстве отметили, что прогноз остается реалистичным, несмотря на ожидаемую волатильность курса.
18 апреля «Радио 1» объясняло причины падения курса доллара. Также уточнялось, что курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой.
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«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. (...) Мы считаем, что эта оценка реалистична», — отметил РИА Новости представитель министерства.На последующие годы ожидается постепенный рост курса: 100,2 рубля за доллар в 2026-м, 103,5 рубля — в 2027-м и, возможно, 106 рублей за доллар к 2028 году.
18 апреля «Радио 1» объясняло причины падения курса доллара. Также уточнялось, что курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой.
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Мария Моисеева