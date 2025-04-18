Подмосковный застройщик «Самолёт» вошёл в топ-5 по росту стоимости акций

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Российский рынок акций показывает положительную динамику. В число компаний, чьи акции демонстрируют самый значительный рост, вошла девелоперская группа «Самолёт», реализующая ряд строительных проектов на территории Московской области. Об этом пишет «Прайм».
«Лидерами роста являются акции «Русснефти» (+5,39%), Московского кредитного банка (+4,74%), «Алросы» (+4,10%), «Фармсинтеза» (+3,24%) и «Самолёта» (+3,13%)», — говорится в сообщении.Эксперты отмечают, что ситуация на российском рынке акций будет зависеть от развития процесса урегулирования украинского конфликта, а также от решения Центробанка по ключевой ставке, которое будет принято 25 апреля. При этом рынку помогает продолжающийся подъём цен на нефть.
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