Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Подмосковный застройщик «Самолёт» вошёл в топ-5 по росту стоимости акций

Подмосковный застройщик «Самолёт» вошёл в топ-5 по росту стоимости акций

Фото: istockphoto.com/manusapon kasosod

Фото: istockphoto.com/manusapon kasosod

Российский рынок акций показывает положительную динамику. В число компаний, чьи акции демонстрируют самый значительный рост, вошла девелоперская группа «Самолёт», реализующая ряд строительных проектов на территории Московской области. Об этом пишет «Прайм».
«Лидерами роста являются акции «Русснефти» (+5,39%), Московского кредитного банка (+4,74%), «Алросы» (+4,10%), «Фармсинтеза» (+3,24%) и «Самолёта» (+3,13%)», — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что ситуация на российском рынке акций будет зависеть от развития процесса урегулирования украинского конфликта, а также от решения Центробанка по ключевой ставке, которое будет принято 25 апреля. При этом рынку помогает продолжающийся подъём цен на нефть.

Читайте также:

В Кашире завершают строительство элеватора

Подмосковная компания стала третьим в мире производителем криогранулированных заквасок

Московская область лидирует в России по производству йогуртов
#застройщики
#строительство
#акции
#рынок
#экономика
Раскрыты причины падения курса доллара
Экономист Кудрявцев: доллар падает из-за налоговых выплат и низкого кредитования
18 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой. Об этом заявил преподаватель МГУ, экономист Виктор Кудрявцев. По его словам, меньшее количество кредитов стали брать как граждане, так и бизнес.
«Раньше, условно, решил человек купить себе импортный холодильник, мебель или автомобиль. Пришел, взял кредит. Сейчас не приходит и не берет: дорого. Значит, и закупки этих товаров сокращаются. Чем меньше закупок, тем ниже спрос на доллары. Чем ниже спрос на доллары, тем они дешевле, — пояснил экономист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время argumenti.ru обратили внимание и на другие причины укрепления рубля — ослабление доллара из-за развязанных Штатами торговых войн, а также из-за улучшения российско-американских отношений. Отмечается, что рубль стал одной из самых прибыльных валют во всем мире.
«Ощутимое улучшение взаимоотношений между Россией и США привело к возобновлению интереса со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на сохраняющиеся санкционные риски, инвесторы все чаще обращают внимание на страны, поддерживающие хорошие отношения с Россией, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам», — говорится в материале.
Читайте также:

В России подорожали все типы квартир

Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару

Правительство одобрило увеличение страховки до 2,8 млн для долгосрочных вкладов
#сша
#рубль
#автомобиль
#мебель
#инвесторы
#кредит
#страны
#человек
#спрос
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В комплексе Industrial City создали муралы, посвящённые истории промышленности
17 апреля 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В комплексе Industrial City в деревне Коледино масштабный проект «Полёт прогресса» объединил три мурала – «Русь», «Жар-Птица» и «Робот Indu». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На территории комплекса в формате light industrial разместили муралы общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. На них представлены этапы развития промышленности на Руси от Великого шёлкового пути до наших дней и взгляда в будущее.

Над проектом около двух лет работали сотрудники Industrial City и коммуникационного агентства MAKE SENSE Group. К каждому муралу триптиха разработан QR-код с описанием и исторической справкой.
«Территория промышленных парков воплощает смыслы созидания и развития, вдохновляя компании на изобретение новых технологий. Это место, где главную роль играет промышленник и предприниматель. С самого начала строительства парков мы стараемся сделать их современными и модными. Одно из таких решений – создание муралов», – рассказал партнёр девелопера парков Industrial City ХСА Артём Петрухин.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первым в триптихе стал мурал «Русь», посвященный истории российской промышленности. Самой значимой фигурой выбран Петр Великий как первый российский император, реформатор и градостроитель. Для созвучности современности с его образом разработан робот INDU, строящий город будущего. Ключевыми объектами мурала выступают водоподъёмная мельница, доменная печь, кузница, металлургический завод, мануфактура, верфь, печатная фабрика, кирпичный завод, повозка-одноколка и паровоз,

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Связующим символом в триптихе стал мурал «Жар-Птица», олицетворяющий возрождение российской промышленности и её новый период развития.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

INDU IN THE CITY – третий мурал в триптихе, транслирующий направления развития промышленности в наши дни.

Читайте также:

Подмосковная компания стала третьим в мире производителем криогранулированных заквасок

Подмосковная компания будет выпускать канатные комплексы, разработанные детьми

Занятые в индустрии красоты МСП Подмосковья составили 8% общего числа в России
#подмосковье
#московская область
#промышленность
#индустриальный парк
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Всероссийский опрос работодателей поможет сократить дефицит кадров
17 апреля 2025, 14:23

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Министерство труда и социальной защиты продолжает Всероссийский опрос работодателей. Он стартовал 1 апреля и завершится 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полученные данные позволят выявить факторы, влияющие на потребность в кадрах, сформировать кадровый прогноз потребности экономики на 2026-2032 годы. С учётом прогноза будут запланированы объёмы обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Предполагается, что это позволит сократить дефицит кадров в различных отраслях экономики за счёт выпуска необходимых специалистов», – пояснили в пресс-службе.
В опросе участвуют организации и индивидуальные предприниматели всех видов и форм собственности. Для заполнения опросной формы нужно перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету и пройти опрос.

Для представителей организации предусмотрено бесплатное обучение, включающее видеоматериалы и практические вебинары по вопросам заполнения опросных форм и кадрового прогноза. Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда по ссылке. По результатам обучения будет выдан электронный сертификат, подтверждающий прохождения курса.

Информация о курсе тоже будет доступна в личном кабинете работодателя на платформе опроса. Предусмотрена консультационная поддержка через региональный контакт-центр 7 (496) 757-27-66 и в открытом ТГ-чате.

Читайте также:

Подмосковные предприятия пройдут Всероссийский опрос работодателей

Мострансавто предоставляет сотрудникам компании бесплатное жильё

Выпускников школ приглашают на целевое обучение в вузы Подмосковья
#экономика
#труд
#работа
#трудоустройство
#работодатель
#опрос
#ип
#россия
#выпускники
#образование
#вузы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России подорожали все типы квартир
16 апреля 2025, 23:50

Фото: iStock/Lazy_Bear

В России по итогам марта 2025 года подорожали все типы квартир, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость новых однокомнатных выросла до 7,2 млн рублей, двухкомнатных — до 10,2 млн, трехкомнатных — до 13,4 млн. Средняя стоимость студий достигла 5,5 миллионов рублей.
«В конце зимы и начале весны на рынке первичной недвижимости наблюдался рост активности в сделках. В том числе увеличилась и доля сделок с использованием программ рассрочки от застройщиков. Это свидетельствует о том, что участники рынка адаптировались к текущей ситуации и нашли действенные экономические модели продаж. Рост активности на рынке новостроек в миллионниках повлиял и на средний рост цен», — поделился в беседе с «Газетой.Ru» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Одновременно с этим Общественная Служба Новостей рассмотрела несколько самых дешевых квартир на российском рынке недвижимости. К примеру, в селе Кослан Республики Коми была найдена двухкомнатная квартира площадью 41,5 квадрат всего за 70 тысяч рублей. В том же регионе, но в селе Воргашор, продается еще одна такая «двушка» — 70 тысяч за 48 квадратных метров жилья.
«Чуть более дорогой — все еще дешевле квадратного метра в Москве — вариант обнаружился в селе Засурское, в 50 километрах от Пензы. Это трешка на первом этаже в двухэтажной «панельке», расположенная в лесной хвойно-лиственной зоне, недалеко от реки Сура. <…> Общая площадь недвижимости составляет 49,6 метра, а ее стоимость — 280 тысяч рублей», — отмечает издание.
Читайте также:

Эксперт раскрыл, что будет с жилищной ипотекой без льготных программ

В Госдуме предложили ограничить рост платежей за ЖКХ

Андрей Воробьев высказался о рисках дорогой ипотеки
#эксперт
#реки
#квартира
#яндекс
#рост
#коми
#воробьёв
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару
15 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рубль стал наиболее доходной валютой мира на фоне торговых войн президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg.
«Российский рубль укрепился и стал самой доходной валютой в мире», — подчеркнули авторы материала.

Уточнялось, что российская валюта продемонстрировала самый сильный по отношению к доллару. По информации агентства, с начала 2025-го года рубль укрепился на 38% по отношению к американской валюте на внебиржевом рынке.

«В отличие от множества других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления» — обратила внимание экономист T-Investments Софья Донец.

Российская валюта удерживает позиции в условиях оттока капитала, который обусловлен уходом инвестором от рисковых активов, заметила Донец.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет.

Читайте также:

Глава ВТБ сделал заявление о российской экономике

Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс по производству упаковок для пищевой продукции в подмосковном Чехове

Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам
#рубль
#валюта
#комплекс
#доллар
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате