Россия нарастила экспорт свинины в Китай до 5,4 млн долларов с ноября

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Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов — максимум с ноября 2024 года, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Отмечалось, что в начале весны компании из Российской Федерации продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше экспорта в феврале. Данные показатели стали максимальными с ноября, когда поставки достигли 7,4 миллиона долларов.
За 12 месяцев с начала РФ отгрузила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала 2025 года — на 11,6 миллиона долларов.
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За 12 месяцев с начала РФ отгрузила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала 2025 года — на 11,6 миллиона долларов.
Помимо свинины, компании из России в начале весны нарастили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота — до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона во втором месяце 2025 года, а еще субпродуктов из него — до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. Вместе с тем отгрузки домашней птицы, наоборот, немного снизились — на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.
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Ольга Енгалычева