Глава Wildberries Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете по поводу пожара на складе в Шушарах, об этом сообщили в компании.
Напомним, крупный пожар на складе в петербургском посёлке Шушары разгорелся 13 января. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Ориентировочный ущерб, нанесённый компании, оценивается в 10-11 миллиардов рублей.
Напомним, ранее стал известен подозреваемый в поджоге петербургского склада. Он самостоятельно сознался в преступлении в мессенджере, но затем удалил свой аккаунт.
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«Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — сообщили представители компании.
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Евгения Парфентьева