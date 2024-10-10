Авиабилеты подешевеют: детали нового плана ФАС

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала инициативу, направленную на сдерживание роста цен на авиабилеты путем регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, в публикации «Ведомостей».
По их словам, ФАС предлагает исключить из расчетов тарифов на долгосрочные периоды (более трех лет) расходы и нормативную прибыль инвесторов на строительство терминалов, если стоимость проектов превышает изначально согласованные параметры. Это поможет предотвратить завышение расходов и сохранить стабильность тарифов на авиаперевозки.
Для расчета прибыли будет использоваться стоимость аналогичных одобренных проектов с учетом инфляции. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся всех новых аэропортовых проектов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал меры по снижению стоимости авиаперелетов по России, включая увеличение производства запчастей для самолетов, что снизит издержки авиакомпаний.
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Для расчета прибыли будет использоваться стоимость аналогичных одобренных проектов с учетом инфляции. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся всех новых аэропортовых проектов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал меры по снижению стоимости авиаперелетов по России, включая увеличение производства запчастей для самолетов, что снизит издержки авиакомпаний.
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Елена Перлова