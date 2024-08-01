Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России

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Исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.
При этом наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, а также Краснодарский край и Нижегородская область.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.
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«Востребованность направлений отражается и на ценообразовании. Так, перелет из центральной части России по ходовому маршруту в среднем обойдется вам в 7 тыс. руб., по неходовому — в два раза выше и составит порядка 15 тыс. рублей», — отметила в беседе с Газета.ру директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.
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Мелисса Тимофеева