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ФАС: Россия не планирует продлевать разрешение на экспорт бензина

12 июля 2024, 11:04
Фото: istockphoto / Apriori1

Фото: istockphoto / Apriori1

В связи с ростом биржевой стоимости топлива Федеральная антимонопольная служба предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщает «Коммерсантъ».
Такая позиция нашла поддержку и в правительстве, которое приостанавливало действие введенных экспортных ограничений дважды, последний раз — до конца июля. Это было связано с сезонным повышением спроса на топливо, при этом НПЗ пока не смогли существенно увеличить выпуск бензина.

ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе.Позиция службы была высказана на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. Он поддержал ее.



В ведомстве подтвердили поддержку возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа, хотя продление этой меры не обсуждается.

«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок, обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей»,— заявили в ФАС.

В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. Это позволило избежать дефицита топлива и восстановить нефтепереработку. После этого запрет смягчили, разрешив вывоз бензина с 20 мая по конец июня и затем до конца июля. В августе эта возможность у правительства сохраняется.

Предложение ФАС сделано на фоне роста биржевых цен на бензин, которые в июле обновили максимумы за год. В четверг, 11 июля, АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ подорожали на 0,7% и 1,3%, до 56,06 тыс. и 68,85 тыс. руб. за тонну соответственно. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что цены растут в условиях снижения продаж топлива и роста спроса.

Нефтекомпаниям в июле не удалось существенно нарастить выпуск бензина и удовлетворить растущий спрос на топливо.

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Подмосковные IT-компании получили гранты более чем на 1,5 млрд рублей
12 июля 2024, 10:01

Фото: iStock/dusanpetkovic

Свыше полутора миллиардов рублей составила общая сумма IT-грантов, выданных высокотехнологичным компаниям Московской области с начала действия программы поддержки, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИТ-гранты — уникальная мера поддержки, которая помогает развивать ИТ-отрасль в Подмосковье: создавать новые рабочие места и привлекать кадры в эту сферу. На сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 млрд рублей», — рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что благодаря грантовой программе IT-компаниям региона удалось привлечь свыше трёх с половиной тысяч новых специалистов.

Узнать условия выдачи IT-гранта и подать заявку на его получение можно на портале госуслуг Московской области.

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#экономика
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Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада
11 июля 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За пять месяцев с начала года объём производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье вырос на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства таких изделий. Всего на региональных кондитерских фабриках было изготовлено 198,7 тыс. тонн лакомств. В регионе их выпустили более 39% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 22% от общероссийского объёма», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что таких результатов удалось достигнуть благодаря крупнейшим кондитерским фабрикам и предприятиям региона, среди которых «Сладкий Орешек», кондитерские фабрики «Волшебница», «ПОБЕДА», «Кремлина», кондитерский комбинат «Озёрский сувенир».

10 июля любители сладкого отмечают День шоколада. Как напомнили в ведомстве, этот десерт существует с древних времён – по некоторым данным, он появился он в Мексике. В Россию продукт завезли во времена Петра I, а праздник начали отмечать с 1995 года.

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#экономика
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#цфо
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864 МСП-экспортёра получили помощь Подмосковья в первом полугодии 2024-го
11 июля 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Помощь Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с начала года получили 864 компании из сегмента МСП, развивающих экспортную деятельность.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний малого и среднего бизнеса воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД. Например, это предприятия, которые при содействии фонда стали участниками 13 международных выставок, трёх международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, трёх потоков образовательного акселератора «Экспортный форсаж», – пояснила Зиновьева.
По данным фонда, в среднем МСП-экспортёры, пользующиеся поддержкой региона, заключают по три экспортных контракта в год. В качестве региональной поддержки они в среднем получают по четыре услуги фонда. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Поддержку экспортёрам Подмосковья оказывают в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Найти полный перечень мероприятий для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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#экономика
#мсп
#экспорт
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
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Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля
11 июля 2024, 19:26

Фото: iStock/spaxiax

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что укреплению рубля способствует слабый спрос на валюту.
«Рубль в начале торгов активно дешевел к юаню, который немного не дошёл до двухнедельного максимума, установленного чуть выше 12,08 рубля. Затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции и вышла в небольшой плюс к китайской. Слабый спрос на валюту наблюдается со стороны импортеров», — пояснила в беседе с Газета.ру Бабин.

По его мнению, стабильность российской валюты может продлиться до начала налогового периода.

Ранее экономист Александр Шнейдерман заявлял, что рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи, невзирая на прогнозы его ослабления. По его словам, подобные изменения были связаны с грядущим концом налогового периода.

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#рубль
#изменения
#валюта
#мсп
#спрос
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Wildberries создаст в Наро-Фоминске большой центр обработки данных
11 июля 2024, 18:43

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Wildberries рассчитывает до конца 2026 года запустить в городском округа Наро-Фоминск современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект оценивается в 1,4 млрд рублей. На участке площадью 6,6 га построят многофункциональный комплекс, в котором разместят административно-деловые подразделения, центр хранения, обработки и передачи больших объёмов информации. Общая площадь помещений составит 15 тыс. кв. м», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Компания приступит к строительству комплекса в III квартале будущего года. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию она планирует в IV квартал 2026-го. Это будет высокотехнологичный объект, где будут применять самые эффективные инженерные решения.

Как отметили в ведомстве, в новом центре создадут не менее 30 рабочих мест.

Подобрать земельный участок компании помогла Корпорация развития Московской области.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#компании
#московская область
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США намерены нарастить собственный ледокольный флот
РИА Новости: количество американских ледоколов многократно увеличится
11 июля 2024, 18:14

Фото: IStock/Sergey Zemnuhov

США планируют нарастить ледокольный флот и побороться с мировыми державами-владельцами этих типов судов. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.
На данный момент США обладает всего двумя полярными ледоколами и срок их эксплуатации подходит к концу. Совместно с Канадой и Финляндией, странами, также имеющими выход к Северному Ледовитому океану, американцы намерены увеличить их производство и таким образом обогнать Россию.

Ранее глава ВВС США заявил, что его страна нуждается в огромных ресурсах для поддержания «устаревшего воздушного флота».

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#сша
#производство
#корабль
#флот
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В отраслях экономики предложения МСП получили 38,5% льготных кредитов
11 июля 2024, 18:01

Фото: iStock / ipopba

Предприятия экономики предложения смогли привлечь в прошлом году 528 млрд рублей по программам поддержки малого и среднего бизнеса в рамках профильного нацпроекта.
Такие данные привёл министр экономического развития России Максим Решетников.

В портфеле оформленных в 2023 году льготных кредитов займы компаниям отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства и гостиничный бизнес.
«Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, так как они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому меры поддержки для них – в приоритете», – отметил глава Минэкономразвития.
Как уточнила замминистра Татьяна Илюшникова, каждый третий рубль предприятия МСП получают из приоритетных отраслей и по банковским программам. По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 трлн рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании экономики предложения. Эта доля превышает 27%.
«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированы с крупным бизнесом или имеют несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. Сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику оценивают более чем в 20%», – сказала Илюшникова.
Как отметили в министерстве, для компаний МСП действуют такие финансовых инструментов поддержки, как льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты и субсидии.

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#кредиты
#минэкономразвития
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Минский завод захотел прекратить поставки вин в Россию после слов о «шмурдяке»
«РБК Вино»: Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в РФ
11 июля 2024, 15:55

Фото: iStock/ipopba

В Минском заводе виноградных вин планируют прекратить поставки своей продукции на российский рынок после слов участников винодельческого рынка РФ о качестве продукции белорусского предприятия. Об этом информирует «РБК Вино»
Ранее негативно высказался о продукции МЗВВ глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. По его мнению, на предприятии Белоруссии производят вина из импортного балка, который также называют «шмурдяком». Такие поставки, как считает Титов, могут привести к перезапуску канала сбыта продукции из импортного виноматериала на российском рынке.

В Минском заводе виноградных вин заявили, что вся производимая продукция соответствует действующим в государстве техническим регламентам, включая требования о безопасности. Стоит отметить, что названия выпускаемых на заводе вин согласуются с иностранными правообладателями.

Ранее сообщалось, что минимальная цена на европейское вино в РФ составит от 1250 до 1350 рублей за бутылку.

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#цена
#цены
#эксперты
#продукция
#компании
#поставки
#рф
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В Финляндии стремительно растет число закрывающихся предприятий
Число закрытых финских компаний увеличилось на 20%
11 июля 2024, 15:32

Фото: IStock/hxdbzxy

Количество закрытых в первом квартале 2024 года предприятий в Финляндии составило 12,7 тыс. организаций. Это на более чем 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Статистического управления Финляндии.
Число закрывшихся предприятий в сфере соцзащиты и здравоохранения выросло больше чем наполовину в сравнении с первым полугодием предыдущего года. В сфере искусства и образования предприятий открылось на 20% меньше.

В Финляндии с начала 2024 года продолжаются рабочие забастовки ввиду ограничений повышений зарплат и выплат по соц. пакетам. Было введение сокращенное время на право рабочих бастовать, теперь оно не превышает суток, а продолжающиеся акции протеста не более двух недель.

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