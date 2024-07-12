ФАС: Россия не планирует продлевать разрешение на экспорт бензина

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В связи с ростом биржевой стоимости топлива Федеральная антимонопольная служба предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщает «Коммерсантъ».
Такая позиция нашла поддержку и в правительстве, которое приостанавливало действие введенных экспортных ограничений дважды, последний раз — до конца июля. Это было связано с сезонным повышением спроса на топливо, при этом НПЗ пока не смогли существенно увеличить выпуск бензина.
ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе.Позиция службы была высказана на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. Он поддержал ее.
В ведомстве подтвердили поддержку возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа, хотя продление этой меры не обсуждается.
В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. Это позволило избежать дефицита топлива и восстановить нефтепереработку. После этого запрет смягчили, разрешив вывоз бензина с 20 мая по конец июня и затем до конца июля. В августе эта возможность у правительства сохраняется.
Предложение ФАС сделано на фоне роста биржевых цен на бензин, которые в июле обновили максимумы за год. В четверг, 11 июля, АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ подорожали на 0,7% и 1,3%, до 56,06 тыс. и 68,85 тыс. руб. за тонну соответственно. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что цены растут в условиях снижения продаж топлива и роста спроса.
Нефтекомпаниям в июле не удалось существенно нарастить выпуск бензина и удовлетворить растущий спрос на топливо.
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ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе.Позиция службы была высказана на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. Он поддержал ее.
В ведомстве подтвердили поддержку возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа, хотя продление этой меры не обсуждается.
«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок, обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей»,— заявили в ФАС.
В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. Это позволило избежать дефицита топлива и восстановить нефтепереработку. После этого запрет смягчили, разрешив вывоз бензина с 20 мая по конец июня и затем до конца июля. В августе эта возможность у правительства сохраняется.
Предложение ФАС сделано на фоне роста биржевых цен на бензин, которые в июле обновили максимумы за год. В четверг, 11 июля, АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ подорожали на 0,7% и 1,3%, до 56,06 тыс. и 68,85 тыс. руб. за тонну соответственно. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что цены растут в условиях снижения продаж топлива и роста спроса.
Нефтекомпаниям в июле не удалось существенно нарастить выпуск бензина и удовлетворить растущий спрос на топливо.
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Мира Полтева