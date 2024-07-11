В отраслях экономики предложения МСП получили 38,5% льготных кредитов

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Предприятия экономики предложения смогли привлечь в прошлом году 528 млрд рублей по программам поддержки малого и среднего бизнеса в рамках профильного нацпроекта.
Такие данные привёл министр экономического развития России Максим Решетников.
В портфеле оформленных в 2023 году льготных кредитов займы компаниям отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства и гостиничный бизнес.
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В портфеле оформленных в 2023 году льготных кредитов займы компаниям отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства и гостиничный бизнес.
«Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, так как они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому меры поддержки для них – в приоритете», – отметил глава Минэкономразвития.Как уточнила замминистра Татьяна Илюшникова, каждый третий рубль предприятия МСП получают из приоритетных отраслей и по банковским программам. По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 трлн рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании экономики предложения. Эта доля превышает 27%.
«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированы с крупным бизнесом или имеют несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. Сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику оценивают более чем в 20%», – сказала Илюшникова.Как отметили в министерстве, для компаний МСП действуют такие финансовых инструментов поддержки, как льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты и субсидии.
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Лора Луганская