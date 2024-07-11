Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что укреплению рубля способствует слабый спрос на валюту.
«Рубль в начале торгов активно дешевел к юаню, который немного не дошёл до двухнедельного максимума, установленного чуть выше 12,08 рубля. Затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции и вышла в небольшой плюс к китайской. Слабый спрос на валюту наблюдается со стороны импортеров», — пояснила в беседе с Газета.ру Бабин.
По его мнению, стабильность российской валюты может продлиться до начала налогового периода.
Ранее экономист Александр Шнейдерман заявлял, что рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи, невзирая на прогнозы его ослабления. По его словам, подобные изменения были связаны с грядущим концом налогового периода.
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