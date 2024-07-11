Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля

«Лидеры Евросоюза — Германия и Франция — к концу 2023 года столкнулись с технической рецессией, что отразилось на всей экономике. Антироссийские санкции, рост цен на энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция и неопределённость в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка привели к сокращению экономики еврозоны в течение двух кварталов подряд», — говорится в материале РИА Новости.





В первом квартале 2024 года у 20 стран, использующих единую валюту, ожидается небольшой плюс в 0.3%. Это связано со снижением цен на энергоносители, уменьшением инфляции и возможностью снижения процентных ставок. Однако прогноз остаётся сдержанным: стагнация до конца года.



Европейский союз продолжает оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на все трудности. С февраля 2022 по октябрь 2023 года Брюссель выделил Киеву 77 млрд евро, а США — 25 млрд долларов. В феврале ЕС согласовал долгосрочный бюджет, в котором на Украину предусмотрено 50 млрд евро. Эксперты считают, что активное финансирование замедляет европейскую экономику.



Известный американский инвестор Джим Роджерс обращает внимание на системные риски и предполагает, что в ближайшие два-три года может произойти распад блока и крах евро.