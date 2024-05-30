ФАС выявила картельный сговор среди продавцов наушников на маркетплейсах

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России установили, что отдельные продавцы беспроводных наушников в конце 2023 и в начале 2024 года координировали свою деятельность, используя общий чат в мессенджере.
Целью этого было поддержание цен на определённом уровне, а также борьба с конкурентами, сообщается на официальном сайте ведомства. По данному факту ФАС возбудила дело. Как установила служба, участники чата скупали товар у добросовестных бизнесменов, отказавшихся от участия в сговоре, затем оформляли доставку в пункты выдачи в удалённых регионах России и других странах, где товар никто не забирал. Кроме того, рейтинг конкурентов на маркетплейсах искусственно занижался при помощи заказных негативных отзывов.
Сотрудники ФАС проанализировали полученную информацию и динамику цен на рынке и пришли к выводу о синхронности их повышения. В связи с выявленными фактами предполагаемым участникам картельного сговора грозят оборотные штрафы.
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Александр Бойцов