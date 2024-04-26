ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты из-за жалоб россиян

Фото: istockphoto / PeopleImages
На некоторых российских авиамаршрутах цены не соответствуют принципам динамического ценообразования. Такой вывод сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), проанализировав жалобы граждан на увеличение стоимости авиабилетов, заявили в пресс-службе ведомства.
В официальном заявлении также отмечается, что ФАС обратила внимание авиакомпаний на необходимость корректировки ценообразования для обеспечения доступности авиаперевозок.
Кроме того, ФАС направила письма авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia, UTair с требованием представить пояснения относительно применяемой ценовой политики, проведенного анализа стоимости авиабилетов и предоставить в ФАС коммерческую политику или другой документ, определяющий ценообразование на 2023-2024 годы.
Читайте также:
В РФ по инициативе ФАС могут ограничить объём потребления населением электроэнергии
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка
ФАС предупредила Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора
Артем Кузьмин