Хинштейн просит ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой заблокировать продажу пакета акций «Уфанет», соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Коммерсанта».
Хинштейн считает, что необходимо запретить продажу 60 процентов пакета акций, а после инициировать иск о взыскании этих акций в пользу Российской Федерации.
В обращении Хинштейн отмечает, что мажоритарные акционеры «Уфанет» Марат Ахметшин и Марат Фаттахов собираются продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По его мнению, продажа акций может повлечь «негативные последствия для органов власти России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан».
Депутат ГД подчеркнул, что у компании есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому компания «имеет стратегическое значение».
Позже в беседе с изданием Хинштейн подтвердил, что действительно отправил соответствующее письмо в ФАС. По его словам, нельзя допустить заключения этой сделки, а пакет акций «Уфанет» необходимо национализировать.
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В обращении Хинштейн отмечает, что мажоритарные акционеры «Уфанет» Марат Ахметшин и Марат Фаттахов собираются продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По его мнению, продажа акций может повлечь «негативные последствия для органов власти России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан».
Депутат ГД подчеркнул, что у компании есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому компания «имеет стратегическое значение».
Позже в беседе с изданием Хинштейн подтвердил, что действительно отправил соответствующее письмо в ФАС. По его словам, нельзя допустить заключения этой сделки, а пакет акций «Уфанет» необходимо национализировать.
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Евгения Парфентьева