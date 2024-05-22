ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи для абонентов. Об этом сообщили в ведомстве.
«ФАС возбудила дело в отношении МТС. МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства.
Проанализировав ситуацию, ФАС установила, что рост стоимости услуг экономически не подтверждён. Таким образом, ведомство считает, что поднятием цен на услуги МТС ущемляет интересы своих абонентов.
В апреле ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки.
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Элина Позднякова