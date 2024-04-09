ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов

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ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения рекламного законодательства, пишет Readovka.
Как поясняет канал, в рекламе «Альфа-Банка» утверждалось, что за открытие счета клиенту начислят баллы. Данные, что это относится лишь к открытию первого счёта, были написаны мелким шрифтом в поясняющей сноске. Сама сноска была показана в течение короткого времени.
Кроме этого, продукт «Альфы» позиционирует себя как «лучшая программа лояльности». Однако объективные критерии сравнения услуги, по которым были сделаны эти выводы, также указывались мелким шрифтом.
По данным ФАС, все это может вводить клиентов в заблуждение. Ведомство оценит ролик банка на предмет нарушения закона.
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Кроме этого, продукт «Альфы» позиционирует себя как «лучшая программа лояльности». Однако объективные критерии сравнения услуги, по которым были сделаны эти выводы, также указывались мелким шрифтом.
По данным ФАС, все это может вводить клиентов в заблуждение. Ведомство оценит ролик банка на предмет нарушения закона.
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Алёна Самарева