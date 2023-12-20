В Минсельхозе раскрыли, когда стабилизируются цены на куриное яйцо

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Цена на куриное яйцо должна стабилизироваться после Нового года, об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
«Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается после Нового года. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
Представители Минсельхоза также напомнили, что цены на куриное яйцо планируют стабилизировать и поставками продукта из-за рубежа. Так, на этой неделе в Россию уже ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана, а в течении ближайшего времени планируется поставка яиц из Турции.
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