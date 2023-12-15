Экономист Брагин: Цены на яйца снизятся благодаря рынку

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Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике инвестиционной компании Владимир Брагин заявил, что стоимость яиц снизится сама по себе благодаря законам рыночной экономики.
«Цены выросли, маржа у производителей тоже выросла. Им будет выгодно производить больше, инвестировать в производство продукции — яиц. Импорт, так или иначе, будет расти. Если тем более снизят пошлины. Здесь работа нормальных рыночных законов. Если цена товаров растёт, дальше включаются стандартные рыночные законы, которые приводят к снижению цены», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Брагин.
Так, он отметил, что снижение цены – естественный рыночный процесс, который, конечно, можно ускорить снижением импортных пошлин, однако падение стоимости и так произойдёт.
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