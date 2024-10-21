ФАС возбудило дело в отношении ВТБ из-за нарушения закона о рекламе

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили дело в отношении ВТБ. Поводом стало обнаружение признаков нарушений законодательства в рекламе вклада.
В сообщении ведомства уточняется, что ПАО «ВТБ» в рекламном объявлении не надлежащим образом указал существенную информацию об условиях и деталях получения финансовой услуги.
В ФАС пояснили, что к ним обратился гражданин, который пожаловался на объявление ВТБ, увиденную им на рекламной конструкции в Москве. В рекламе крупными буквами указывалась информация о выгодных для клиентов условиях банковского вклада по ставке 20%. Что же касается сведений, о необходимых условиях, влияющих на сумму дохода, то информация о них появлялась в ролике на короткое время и сложным для восприятия способом.
Такие действия в ведомстве сочли способными ввести потребителей в заблуждение, что является нарушением Закона о рекламе. В случае подтверждения нарушения финансово-кредитной организации грозит штраф.
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В ФАС пояснили, что к ним обратился гражданин, который пожаловался на объявление ВТБ, увиденную им на рекламной конструкции в Москве. В рекламе крупными буквами указывалась информация о выгодных для клиентов условиях банковского вклада по ставке 20%. Что же касается сведений, о необходимых условиях, влияющих на сумму дохода, то информация о них появлялась в ролике на короткое время и сложным для восприятия способом.
Такие действия в ведомстве сочли способными ввести потребителей в заблуждение, что является нарушением Закона о рекламе. В случае подтверждения нарушения финансово-кредитной организации грозит штраф.
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Александр Бойцов