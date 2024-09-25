ФАС возбудила дело против Альфа-банка за сокрытие условий в рекламе счета

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка за сокрытие важных условий во время рекламы счета для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО «Альфа-банк». Банк не указывал существенные условия финансовых услуг <...> служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей», — говорится в сообщении.По данным ведомства, в рекламе говорилось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей, однако уже на сайте организации дополнительно уточнялось — получить такие условия могут лишь «клиенты с подпиской», а бесплатные переводы и платежи физлицам имеют лимит в 10 миллионов рублей в месяц.
В службе уточнили, что на рекламу пожаловались жители Москвы, которые видели ее в метро.
ФАС признала, что такая реклама вводить потребителей в заблуждение, а потому нарушает закон о рекламе.
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