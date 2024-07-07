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Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно

07 июля 2024, 11:08
Фото: iStock/Andrea Nicolini

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.
Моргулов отметил, что в ближайшее время создание валюты маловероятно, однако движение в этом направлении происходит. По словам посла, была проделана серьезная работа в рамках Нового банка развития БРИКС и многого другого.

Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. С 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2%.



Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.

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Правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт риса из России
06 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/piotr_malczyk

Правительство России продлило до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз в некоторые страны риса и рисовой крупы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. В публикации указано, что постановление о продлении временного ограничения на экспорт данной продукции уже подписано.
Как пояснили в кабмине, такое решение приняли, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке продовольствия.

В сообщении добавили, что запрет распространяется не на все страны и имеет ряд исключений.

«В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – отметили в кабмине.
Изначально временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы ввели в 2022 году, а затем продлили до 30 июня 2024 года включительно.

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#сельское хозяйство
#экономика
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РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»
06 июля 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Diy13

Объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб» закончили Россия и Иран, проект находится на практическом уровне. Об этом агентству Tasnim сообщил руководитель иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.
«На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы «Мир» к иранской системе SHETAB проект вышел на практический уровень», — сказал Фарзин.

По словам главы финансовой структуры исламской республики, уже в конце августа Иран сможет использовать «Мир», а Россия — Шетаб.

Фарзин дополнил, что с Москвой заключен валютный договор, чтобы обеспечить ликвидность национальных валют. Банковские системы и предприниматели получат инструкции после того, как в Иране запустят платформу для проведения сделок с офшорными риалами. Необходимость объединить системы возникла на фоне отключения государств от SWIFT.

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#новости
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США нарастили закупки урана из России до годового максимума
США в мае купили у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов
06 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/vchal

США в мае приобрели у РФ обогащенного урана на сумму 209,5 млн долларов. Информация следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро.
Отмечается, что данная закупка является максимальной с марта 2023 года. Поставки урана Вашингтону возобновились после перерыва в апреле.

За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны. В целом Соединенные Штаты приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 млн долларов.

Уточняется, что главным экспортером урана в США в мае был Китай с поставками на сумму 323,6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.

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#уран
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Россиянам раскрыли способ увеличения размера пенсии
Солодникова: россияне могут увеличить пенсию, если не будут обращаться за ней
06 июля 2024, 03:05

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста, заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.

3 июля глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание пенсионных накоплений начиная с 2014 года было ошибкой. Депутат подчеркнул, что в то время в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), поэтому все надеялись, что смогут работать с поступающими деньгами, в то время как туда уже приходили приличные суммы.

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Стоимость красной икры достигла исторического максимум в России
Стоимость красной икры достигла в России исторического максимума
06 июля 2024, 01:09

Фото: iStock/Darkwisper

Стоимость красной икры достигла в России исторического максимума, сообщает «Интерфакс».
«Таких цен на красную икру еще не было. Стоимость килограмма икры чавычи свежего посола во Владивостоке доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке — до 9 тысяч», – рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

При этом, по его словам, икра горбуши – самого популярного вида лососевых – достигла 7,5 тысячи рублей за 1 килограмм. Савельев отметил, что пока основной объем продаж приходится на прошлогоднюю красную икру.

Объективные причин для такого повышения цен отсутствуют, заявили эксперты. В 2023 году вылов лососей в России составил 609 тыс. тонн, что является вторым показателем после рекордного 2018 года, заключил Александр Савельев.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 15 июня 2024 года объем продаж черной икры в России увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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#экспертное мнение
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Резиденты подмосковных технопарков вложили в производство более 14 млрд рублей
05 июля 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающие в подмосковных технопарках компании накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 млрд рублей инвестиций. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, которые уже вложили 14,4 млрд рублей и создали без малого 9,5 тысяч рабочих мест. В технопарках предоставлена готовая инфраструктура, созданы все условия для развития высокотехнологичных предприятий. В планах по развитию технопарков региона – создать ещё более 2 тысяч новых рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, подобрать земельный участок для размещения бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
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Выпуск резиновых изделий в Подмосковье в январе-мае вырос более чем на треть
05 июля 2024, 20:58

Фото: АО «Георг Полимер»

Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье в январе-мае текущего года увеличилось примерно на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил в годовом исчислении 35,8%. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,2%, а пластмассовых изделий – на 37%. В натуральном выражении объём производства составил 109,5 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
Зампред также отметила рост производства химических веществ и химических продуктов. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 110,4%. Этой продукции за отчётный период отгрузили на 139 млрд рублей.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#екатерина зиновьева
#московская область
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Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей
05 июля 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Федерального казначейства РФ.
Для сравнения: в январе-мае предыдущего года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 триллиона 356,7 миллиарда рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета с января по май текущего года составила 27 триллионов 821,9 миллиарда рублей. Расходы за этот период составили 27 триллионов 262,3 миллиарда рублей.

Дефицит федерального бюджета страны в январе-мае составил 730,4 миллиарда рублей. Министерство финансов предварительно оценивало дефицит федерального бюджета в размере 930 миллиардов рублей.

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Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Воробьёв поздравил работников промышленности Московской области с профессиональным праздником
05 июля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области.
«Ваш труд – основа экономического благополучия региона, гарантия его процветания и развития. Благодаря вашей работе Подмосковье – лидер во многих отраслях. За первые пять месяцев 2024-го промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с прошлым годом, а в секторе обрабатывающей промышленности – на 16,7%», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% – производство электрооборудования.
«От всей души поздравляю вас, работники промышленности, с профессиональным праздником! Здоровья вам, успеха и благополучия», – пожелал глава региона.
По словам Воробьёва, власти Подмосковья активно поддерживают промышленные предприятия. Найти перечень всех мер поддержки можно на сайте.

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