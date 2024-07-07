Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно

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Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.
Моргулов отметил, что в ближайшее время создание валюты маловероятно, однако движение в этом направлении происходит. По словам посла, была проделана серьезная работа в рамках Нового банка развития БРИКС и многого другого.
Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. С 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2%.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.
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Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной
Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. С 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2%.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.
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Екатерина Коршунова