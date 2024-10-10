Фермер из Клина предложила туристам проводить праздники на пасеке

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Новый способ привлечение туристов придумала хозяйка расположенной в округе Клин пасеки «Золино» Мария Губакина: теперь любой желающий может отпраздновать день рождения среди пчёл, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Первый праздник такого формата состоялся на пасеке в сентябре. В программу празднования вошла весёлая эстафета, лекция о пчёлах с демонстрацией устройства улья, мастер-классы по откачке мёда и изготовлению восковых свечей, застолье с травяным чаем и тортом, а также фотосессия в специально приготовленной зоне», — говорится в сообщении.Для того, чтобы устроить праздник на пасеке, желающие должны связаться с Марией Губакиной.
Пасека «Золино» находится на территории усадьбы Золино-Никольское. Гостей ждёт прекрасная природа, уникальные развлечения и качественный мёд.
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