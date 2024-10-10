В округе Клин изменилось территориальное деление

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Территориальное деление округа Клин изменилось с 1 октября, теперь муниципалитет разделён на шесть зон, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на главу округа Алёну Сокольскую.
«Все населённые пункты округа Клин теперь отнесены к шести зонам: это Высоковский территориальный округ, Западный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Северный территориальный округ, Южный территориальный округ и Клинский территориальный округ», — говорится в сообщении.Перечень населённых пунктов, вошедших в состав новых территориальных округов, размещён на официальном сайте администрации Клина и на сайте ТВ «Поиск».
Ранее сообщаюсь, что клинская модельная библиотека «PRОзнание» участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд».
Читайте также:
Клинская больница провела опрос пациентов о качестве медицинской помощи
Кадеты и юнармейцы Клина стали участниками Марша кремлёвских курсантов
В Клину снесли аварийный жилой дом
Лев Каштанов